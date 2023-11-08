Журналісти WP заявляють про напругу у відносинах між Зеленським та Залужним

На тлі кількох місяців напруженого контрнаступу українських військових розбіжності у думках лідерів військово-політичного керівництва України вилились у публічний простір.

Чи існує напруга у відносинах між Зеленським та Залужним

Журналісти видання зазначають, що після появи інформації про напругу серед військово-політичного керівництва країни президент Володимир Зеленський виступив із низкою заяв для врегулювання ситуації.

Кожен зараз повинен зосередити свої зусилля на захисті країни. Зберіться і не потопайте у внутрішніх чварах чи інших проблемах... Зараз така ж ситуація, як і раніше. Не буде перемоги - не буде країни, - зазначив глава держави в одному з відеозвернень. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що заяви президента пролунали на тлі публічної суперечки із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо ситуації на фронті та подальших перспектив.

Зеленський заперечив заяви Залужного щодо патової ситуації на фронті.

Один із помічників президента, ймовірно, Ігор Жовква, заявив, що коментарі Залужного грають на руку Кремлю.

Після 20 місяців війни в раніше непохитній національній єдності України починають з’являтися суспільні тріщини. Питання тупикової ситуації є особливо чутливим, тому що українські чиновники побоюються, що це змусить їх до переговорів з Росією та територіальних поступок. Переважна більшість українців виступають проти цього, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про розбіжності між Зеленським та Залужним

Автори матеріалу підкреслюють, що Україна готується пережити одну з найскладніших зим у власній історії без практично жодної надії на зміну ситуації на фронті.

Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде, - визнав Залужний у матеріалі для видання The Economist. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що відсутність позитивних новин підриває моральний дух українців на тлі побоювання щодо відновлення російською окупаційною армією масованих ракетних по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Окрім цього, як йдеться у матеріалі видання, тиск також посилюється з боку західних партнерів.

У Конгресі США зберігаються великі розбіжності щодо питання подальшої військової допомоги Україні.

У понеділок Зеленський публічно відкинув можливість проведення президентських виборів, але деякі іноземні офіційні особи закликали провести вибори, щоб продемонструвати відданість країни демократії.

За словами президента, дискусії щодо проведення виборів в умовах війни є безвідповідальними.

Крім тисяч солдатів, які воюють на фронті, мільйони українців стали переселенцями, що робить проведення чесних виборів майже неможливим.

До цього часу Україна демонструвала міцну національну єдність, залишаючи осторонь політичне суперництво, оскільки країна відбивалася від російського вторгнення. Однак останніми днями в Києві деякі спостерігачі висловили розчарування через те, що внутрішня боротьба зіграла роль у ключових рішеннях, які потенційно серйозно вплинули на результат війни, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу звертають увагу, що в адміністрації Зеленського раптово вирішили звільнити генерала Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

Зокрема, навіть Залужного здивувало це рішення. Згодом стало відомо, що це сталося за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко розкритикував це рішення.

Ви зробили дуже велику помилку, коли зробили це подання за спиною Залужного. І саме такі помилки послаблюють Україну у цій війні! …Дуже прикро, що в цій ситуації тривають політичні інтриги! - заявив Розенко. Поширити

Видання зазначає, що політичні розколи ще більше затьмарили національний настрій, зокрема на тлі трагедії з воїнами 128 бригади та дивною загибеллю помічника Залужного Геннадія Частякова.

Деякі аналітики відкинули ідею про те, що між Зеленським і Залужним існують реальні розбіжності щодо майбутнього війни.

І Залужний, і Зеленський намагаються надіслати той самий сигнал західним урядам - усвідомте, що поставлено на карту в Україні. Я сподіваюся, що замість того, щоб шукати якісь неважливі та популістські причини для обмеження підтримки України, західні уряди, політики та ЗМІ дійсно прислухаються до того, що вони говорять, - переконує аналітик Ганна Гопко. Поширити

У своєму зверненні в понеділок ввечері Зеленський наполягав, що Україна зможе перемогти російських окупантів, якщо країна залишиться єдиною.