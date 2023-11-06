За словами президента Володимира Зеленського, усі заяви про проведення президентських виборів в умовах розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України є безвідповідальними.
Зеленський засудив вкидання теми про вибори в складних умовах воєнного часу
Президент підкреслив, що наразі не час для масштабних святкувань та інших зухвалих заяв з боку осіб, які перебувають у тилу.
Він зазначив, що подібні заяви є неприйнятними у той час, коли українські військові переживають зовсім інші емоції.
В Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня.
Але зараз у нашій країні діє воєнний стан, який запровадили ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Згідно із законом, під час воєнного стану проведення виборів заборонено.
Чого Зеленський вимагає від військово-політичного керівництва
Глава держави підкреслив, що наразі військово-політичне керівництво в курсі того, що необхідно реформувати та змінити у Збройних силах.
Зеленський закликав всі органи влади та відповідні структури до виконання об’єктивних завдань.
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