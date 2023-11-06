За словами президента Володимира Зеленського, усі заяви про проведення президентських виборів в умовах розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України є безвідповідальними.

Зеленський засудив вкидання теми про вибори в складних умовах воєнного часу

Президент підкреслив, що наразі не час для масштабних святкувань та інших зухвалих заяв з боку осіб, які перебувають у тилу.

Він зазначив, що подібні заяви є неприйнятними у той час, коли українські військові переживають зовсім інші емоції.

І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально - якось так… легковажно та граючи вкидати у суспільство тематику виборів, - наголосив президент. Поширити

В Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня.

Але зараз у нашій країні діє воєнний стан, який запровадили ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Згідно із законом, під час воєнного стану проведення виборів заборонено.

Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль – усе це потрібно для нашої перемоги. Я повторю ще раз. Усі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку й ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба. Усі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше, - наголосив Зеленський. Поширити

Чого Зеленський вимагає від військово-політичного керівництва

Глава держави підкреслив, що наразі військово-політичне керівництво в курсі того, що необхідно реформувати та змінити у Збройних силах.

Це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися – без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше, - зазначає президент. Поширити

Зеленський закликав всі органи влади та відповідні структури до виконання об’єктивних завдань.