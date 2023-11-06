Зеленський виступив із заявою стосовно виборів в умовах війни
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Зеленський виступив із заявою стосовно виборів в умовах війни

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, усі заяви про проведення президентських виборів в умовах розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України є безвідповідальними. 

Зеленський засудив вкидання теми про вибори в складних умовах воєнного часу

Президент підкреслив, що наразі не час для масштабних святкувань та інших зухвалих заяв з боку осіб, які перебувають у тилу.

Він зазначив, що подібні заяви є неприйнятними у той час, коли українські військові переживають зовсім інші емоції.

І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально - якось так… легковажно та граючи вкидати у суспільство тематику виборів, - наголосив президент.

В Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня.

Але зараз у нашій країні діє воєнний стан, який запровадили ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Згідно із законом, під час воєнного стану проведення виборів заборонено.

Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль – усе це потрібно для нашої перемоги. Я повторю ще раз. Усі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку й ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба. Усі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше, - наголосив Зеленський.

Чого Зеленський вимагає від військово-політичного керівництва

Глава держави підкреслив, що наразі військово-політичне керівництво в курсі того, що необхідно реформувати та змінити у Збройних силах.

Це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися – без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше, - зазначає президент.

Зеленський закликав всі органи влади та відповідні структури до виконання об’єктивних завдань.

Це стосується і того, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128-ї бригади. І тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Моє особисте ставлення й заклик – так само, як і 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про волю України, яка здобувається зараз у боях заради України, - пояснив президент.

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