Україна не готова віддати свою свободу чортовому терористу Путіну — Зеленський
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Україна не готова віддати свою свободу чортовому терористу Путіну — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  NBC News

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не готова поступитись власною незалежністю "чортовому терористу Путіну. 

Україна не поступиться власною незалежністю Путіну

Війна забирає найкращих із нас. Найкращих героїв - чоловіків, жінок, дітей. Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося, - наголосив президент.

Глава держави заперечив інформацію про патову ситуацію на фронті.

Він зазначив, що наразі розглядається питання щодо зміни стратегії у розв’язані Кремлем війні проти України.

Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ, - зазначив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що найголовніше для прискорення контрнаступу українських військових, це підсилення ППО.

Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це піде швидше, - пояснив Зеленський.

Зеленський також прокоментував інформацію про наміри здійснити візит до Ізраїлю.

Мені складно сказати, я президент країни, що у війні, і зараз на фронті дійсно гаряче, тому мій візит залежить від багатьох речей, передусім від того, що буде на полі бою...І по-друге, залежить від того, чи зможемо ми визволити українських громадян звідти, - зазначив Зеленський.

Президент додав, що якщо його візит до Єгипту чи Ізраїлю допоможе звільнити українців, то він готовий це зробити.

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