Україна не готова віддати свою свободу чортовому терористу Путіну — Зеленський

Мені складно сказати, я президент країни, що у війні, і зараз на фронті дійсно гаряче, тому мій візит залежить від багатьох речей, передусім від того, що буде на полі бою...І по-друге, залежить від того, чи зможемо ми визволити українських громадян звідти, - зазначив Зеленський.