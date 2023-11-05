Україна не готова віддати свою свободу чортовому терористу Путіну — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не готова поступитись власною незалежністю "чортовому терористу Путіну.
Україна не поступиться власною незалежністю Путіну
Глава держави заперечив інформацію про патову ситуацію на фронті.
Він зазначив, що наразі розглядається питання щодо зміни стратегії у розв’язані Кремлем війні проти України.
Як Україна може пришвидшити перемогу над армією РФ
Глава держави зазначив, що найголовніше для прискорення контрнаступу українських військових, це підсилення ППО.
Зеленський також прокоментував інформацію про наміри здійснити візит до Ізраїлю.
Президент додав, що якщо його візит до Єгипту чи Ізраїлю допоможе звільнити українців, то він готовий це зробити.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-