Украина не готова отдать свою свободу чертовому террористу Путину — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова уступить свою независимость "чертовому террористу Путину".
Украина не уступит собственную независимость Путину
Глава государства опроверг информацию о патовой ситуации на фронте.
Он отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос об изменении стратегии в развязанной Кремлем войне против Украины.
Как Украина может ускорить победу над армией РФ
Глава государства отметил, что самое главное для ускорения контрнаступления украинских военных это усиление ПВО.
Зеленский также прокомментировал информацию о намерениях посетить Израиль.
Президент добавил, что если его визит в Египет или Израиль поможет уволить украинцев, то он готов это сделать.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-