Украина не готова отдать свою свободу чертовому террористу Путину — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова уступить свою независимость "чертовому террористу Путину".

Украина не уступит собственную независимость Путину

Война уносит лучших из нас. Лучших героев – мужчин, женщин, детей. Но Украина не готова отдать свою свободу этому чертовому террористу Путину. Вот так. Вот почему мы боремся, – подчеркнул президент. Поделиться

Глава государства опроверг информацию о патовой ситуации на фронте.

Он отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос об изменении стратегии в развязанной Кремлем войне против Украины.

Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ, - отметил Зеленский. Поделиться

Как Украина может ускорить победу над армией РФ

Глава государства отметил, что самое главное для ускорения контрнаступления украинских военных это усиление ПВО.

У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска уйдут. Нет, они побегут вперед, и это пойдет быстрее, – объяснил Зеленский. Поделиться

Зеленский также прокомментировал информацию о намерениях посетить Израиль.

Мне сложно сказать, я президент страны, что в войне, и сейчас на фронте действительно горячо, поэтому мой визит зависит от многих вещей, прежде всего от того, что будет на поле боя... И во-вторых, зависит от того, сможем мы освободим украинских граждан оттуда, - отметил Зеленский. Поделиться

Президент добавил, что если его визит в Египет или Израиль поможет уволить украинцев, то он готов это сделать.