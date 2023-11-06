По словам президента Владимира Зеленского, все заявления о проведении президентских выборов в условиях развязанной Кремлем преступной войны против Украины безответственны.
Зеленский осудил вброс темы о выборах в сложных условиях военного времени
Президент подчеркнул, что пока не время для масштабных празднований и других дерзких заявлений со стороны находящихся в тылу лиц.
Он отметил, что подобные заявления неприемлемы в то время, когда украинские военные испытывают совсем другие эмоции.
В Украине выборы президента намечены на 2024 год. Они должны пройти в конце марта.
Но сейчас в нашей стране действует военное положение, введенное еще в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. По закону, во время военного положения проведение выборов запрещено.
Чего Зеленский требует от военно-политического руководства
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время военно-политическое руководство в курсе того, что необходимо реформировать и изменить в Вооруженных Силах.
Зеленский призвал все органы власти и соответствующие структуры к выполнению объективных задач.
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