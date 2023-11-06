По словам президента Владимира Зеленского, все заявления о проведении президентских выборов в условиях развязанной Кремлем преступной войны против Украины безответственны.

Зеленский осудил вброс темы о выборах в сложных условиях военного времени

Президент подчеркнул, что пока не время для масштабных празднований и других дерзких заявлений со стороны находящихся в тылу лиц.

Он отметил, что подобные заявления неприемлемы в то время, когда украинские военные испытывают совсем другие эмоции.

И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так… легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов, – подчеркнул президент. Поделиться

В Украине выборы президента намечены на 2024 год. Они должны пройти в конце марта.

Но сейчас в нашей стране действует военное положение, введенное еще в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. По закону, во время военного положения проведение выборов запрещено.

Ресурс государства, ресурс бюджета, ресурс нашего внимания и эмоций, ресурс усилий – все это нужно для нашей победы. Я еще раз повторю. Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на мостовую и ремонт улиц, а на помощь обороне. Так и нужно. Все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Чего Зеленский требует от военно-политического руководства

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время военно-политическое руководство в курсе того, что необходимо реформировать и изменить в Вооруженных Силах.

Это касается многих ненужных процедур, это касается многих сложностей, которые есть у наших воинов. Перевод, тренировка, обеспечение. Задач много. И все соответствующие структуры должны ими заниматься – без того чтобы отвлекать свою энергию и силы на что-то другое, - отмечает президент. Поделиться

Зеленский призвал все органы власти и соответствующие структуры к выполнению объективных задач.