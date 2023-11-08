Журналисты WP заявляют о напряжении в отношениях между Зеленским и Залужным

На фоне нескольких месяцев напряженного контрнаступления украинских военных разногласий во мнениях лидеров военно-политического руководства Украины вылились в публичное пространство.

Существует ли напряжение в отношениях между Зеленским и Залужным

Журналисты издания отмечают, что после появления информации о напряжении среди военно-политического руководства страны президент Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений по урегулированию ситуации.

Каждый сейчас должен сосредоточить свои усилия на защите страны. Соберитесь и не утопайте во внутренних дрязгах или других проблемах... Сейчас такая же ситуация по-прежнему. Не будет победы – не будет страны, – отметил глава государства в одном из видеообращений. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что заявления президента прозвучали на фоне публичного спора с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по поводу ситуации на фронте и дальнейших перспектив.

Зеленский опроверг заявления Залужного по поводу патовой ситуации на фронте.

Один из помощников президента, вероятно, Игорь Жовква заявил, что комментарии Залужного играют на руку Кремлю.

После 20 месяцев войны в ранее непреклонном национальном единстве Украины начинают появляться общественные трещины. Вопрос тупиковой ситуации особенно чувствителен, потому что украинские чиновники опасаются, что это заставит их к переговорам с Россией и территориальным уступкам. Подавляющее большинство украинцев выступают против этого, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о разногласиях между Зеленским и Залужным

Авторы материала подчеркивают, что Украина готовится пережить одну из самых сложных зим в своей истории без практически никакой надежды на изменение ситуации на фронте.

Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет, признал Залужный в материале для издания The Economist. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что отсутствие положительных новостей подрывает моральный дух украинцев на фоне опасений по поводу восстановления российской оккупационной армией массированных ракетных по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, как говорится в материале издания, давление также усиливается со стороны западных партнеров.

В Конгрессе США сохраняются большие разногласия по вопросу дальнейшей военной помощи Украине.

В понедельник Зеленский публично отверг возможность проведения президентских выборов, но некоторые иностранные официальные лица призвали провести выборы, чтобы продемонстрировать приверженность демократии.

По словам президента, дискуссии о проведении выборов в условиях войны безответственны.

Кроме тысяч воюющих на фронте солдат миллионы украинцев стали переселенцами, что делает проведение честных выборов почти невозможным.

До этого Украина демонстрировала крепкое национальное единство, оставляя в стороне политическое соперничество, поскольку страна отражалась от российского вторжения. Однако в последние дни в Киеве некоторые наблюдатели выразили разочарование из-за того, что внутренняя борьба сыграла роль в ключевых решениях, потенциально серьезно повлиявших на исход войны, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала обращают внимание, что в администрации Зеленского внезапно решили уволить генерала Виктора Хоренко с должности командующего ССО.

В частности, даже Залужного удивило это решение. Впоследствии стало известно, что это произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко подверг критике это решение.

Вы совершили очень большую ошибку, когда сделали это представление за спиной Залужного. И именно такие ошибки ослабляют Украину в этой войне! …Очень досадно, что в этой ситуации продолжаются политические интриги! – заявил Розенко. Поделиться

Издание отмечает, что политические расколы еще больше затмили национальное настроение, в том числе на фоне трагедии с воинами 128 бригады и странной гибелью помощника Залужного Геннадия Частякова.

Некоторые аналитики отвергли идею о том, что между Зеленским и Залужным существуют реальные разногласия по поводу предстоящей войны.

И Залужный, и Зеленский пытаются послать тот же сигнал западным правительствам – осознайте, что поставлен на карту в Украине. Я надеюсь, что вместо того, чтобы искать какие-то неважные и популистские причины для ограничения поддержки Украины, западные правительства, политики и СМИ действительно прислушиваются к тому, что они говорят, убеждает аналитик Анна Гопко. Поделиться

В своем обращении в понедельник вечером Зеленский настаивал, что Украина сможет победить российских окупантов, если страна останется единой.