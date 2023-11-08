В Госдепе отреагировали на заявление Зеленского о проведении выборов

По словам команды шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, официальный Вашингтон с пониманием относится к словам украинского лидера Владимира Зеленского о том, что война – не лучшее время для проведения выборов.

Власти США поддерживают решение Зеленского

С официальным комментарием по этому поводу выступил представитель Госдепа Ведант Патель.

Я думаю, важно помнить, что Украина оказалась в таком положении, потому что Россия продолжает вести свою полномасштабную незаконную войну против Украины. Украина и ее народ борются за выживание, – отметил американский дипломат. Поделиться

Он также обратил внимание американцев и международного сообщества на то, что около 20 процентов территории Украины оккупированы, а десятки миллионов украинских граждан являются перемещенными лицами, многие из которых оказались за пределами страны как беженцы.

Ни для кого не секрет, что страна-агрессорка также продолжает ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры по всей Украине.

Мы также четко заявили нашим украинским партнерам о наших обязательствах поддерживать не только Украину в ее борьбе, но и поддерживать осторожный и конституционный подход к сохранению демократии в военное время, – подытожил представитель Госдепа США. Поделиться

В США прокомментировали слухи о тайных переговорах относительно Украины

Государственный департамент на официальном уровне опроверг информацию о якобы обсуждении американской и европейской стороны с официальным Киевом начала "мирных" переговоров с Россией.

Как уже упоминалось ранее, недавно телеканал NBC News распространил данные о том, что должностные лица из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с РФ.

Журналисты также утверждают, что во время этих дискуссий речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.