В Молдове проходят местные выборы на фоне обвинения России в подкупе избирателей

5 октября в Молдове проходят выборы мэров сел, поселков и городов. Ранее президент страны Мая Санду обвинила РФ во вмешательстве в голосование. В то же время, пророссийскую партию Шор не допустили к выборам.

Выборы в Молдове

На этой неделе Санду обвинила Россию в «покупке» избирателей путем направления 5 миллионов долларов «преступной группировкой» во главе с беглым бизнесменом Иланом Шором за последние два месяца.

В выборах принимают участие десятки партий, включая правящую Партию действия и солидарности (PAS) Санду и пророссийскую партию «Возрождение», связанную с Шором, который был заочно осужден за мошенничество.

Накануне партию Шанс, также связанную с Шором, не допустили к голосованию по соображениям безопасности.

Reuters пишет, что выборы станут важным испытанием проевропейского курса Санду – особенно в меньших городах и селах – после ее убедительной победы в 2020 году.

В последнем телевизионном обращении к избирателям Санда призвала к высокой явке, чтобы поддержать ее проевропейские позиции.

Благодаря вашему голосу у Молдовы есть шанс стать членом европейской семьи. Не дайте нашим селам перейти в руки воров, – сказала она. Поделиться

Что известно о вмешательстве РФ в выборы

Служба национальной безопасности обвинила Шора в том, что он способствовал переводу 1 миллиарда молдавских леев (55,60 миллионов долларов) в Молдову для организации антиправительственных протестов во время войны в Украине и «покупки» избирателей.

Шор сказал, что посылает деньги в Молдову на помощь пенсионерам, финансирование проектов социальной инфраструктуры и некоторых политиков. Он возразил, что средства были связаны с Россией.

В апреле Шор был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в коррупционном скандале в банке на 1 миллиард долларов.

В июне Конституционный суд запретил его партию, а партия Шанс была создана, чтобы обойти это решение.

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