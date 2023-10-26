Russia Today и НТВ. Молдова заблокировала 22 сайта российских СМИ

В Молдове было принято решение о блокировании 22 сайтов российских СМИ. Соответствующий указ уже подписал глава Службы информации и безопасности.
Блокировка российских сайтов в Молдове
Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяц подписал указ о блокировании сайтов 24 октября.
Там отмечено, что блокировка происходит на основе положения Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 24 февраля 2022 года, согласно которому СИБ имеет право вносить изменения в списки онлайн-источников, доступных в стране для пересмотра.
Среди заблокированных сайтов российских СМИ:
https://ltv.ru;
https://ntv.ru;
https://rt.com;
https://russian.rt.com;
https://tvzvezda.ru;
https://radiozvezda.ru;
https://tvc.ru;
https://ren.tv;
https://mirtv.ru;
https://mir24.tv;
https://vgtrk.ru;
https://vgtrk.com;
https://tsargrad.tv;
https://rtr-planeta.com;
https://5-tv.ru;
https://vesti.ru;
https://spastv.ru;
https://radiovesti.ru;
https://radiomayak.ru;
https://smotrim.ru;
https://m24.ru;
https://360tv.ru.
Информационная война Молдовы с РФ
Бригадный генерал, Министр обороны Республики Молдова (2009-2014) Виталий Маринуца и экс начальник разведки МО Республики Молдова Юрий Бричаг в интервью online.ua рассказали о настроениях среди граждан и военных Молдовы, готовится ли страна к вероятному вторжению и какими вопросами невозможно пренебрегать сохранение независимости Республики Молдова.
Также они рассказали о том, как Молдова борется против российской пропаганды и информационную войну с Россией.
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