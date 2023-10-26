Russia Today и НТВ. Молдова заблокировала 22 сайта российских СМИ
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Мир
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Russia Today и НТВ. Молдова заблокировала 22 сайта российских СМИ

Молдова
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Источник:  Newsmaker

В Молдове было принято решение о блокировании 22 сайтов российских СМИ. Соответствующий указ уже подписал глава Службы информации и безопасности.

Блокировка российских сайтов в Молдове

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяц подписал указ о блокировании сайтов 24 октября.

Там отмечено, что блокировка происходит на основе положения Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 24 февраля 2022 года, согласно которому СИБ имеет право вносить изменения в списки онлайн-источников, доступных в стране для пересмотра.

В частности, это касается «информации, исходящей от органов государственной власти государства, находящейся в военном конфликте и признанного государством-агрессором».

Среди заблокированных сайтов российских СМИ:

  • https://ltv.ru;

  • https://ntv.ru;

  • https://rt.com;

  • https://russian.rt.com;

  • https://tvzvezda.ru;

  • https://radiozvezda.ru;

  • https://tvc.ru;

  • https://ren.tv;

  • https://mirtv.ru;

  • https://mir24.tv;

  • https://vgtrk.ru;

  • https://vgtrk.com;

  • https://tsargrad.tv;

  • https://rtr-planeta.com;

  • https://5-tv.ru;

  • https://vesti.ru;

  • https://spastv.ru;

  • https://radiovesti.ru;

  • https://radiomayak.ru;

  • https://smotrim.ru;

  • https://m24.ru;

  • https://360tv.ru.

Информационная война Молдовы с РФ

Бригадный генерал, Министр обороны Республики Молдова (2009-2014) Виталий Маринуца и экс начальник разведки МО Республики Молдова Юрий Бричаг в интервью online.ua рассказали о настроениях среди граждан и военных Молдовы, готовится ли страна к вероятному вторжению и какими вопросами невозможно пренебрегать сохранение независимости Республики Молдова.

Также они рассказали о том, как Молдова борется против российской пропаганды и информационную войну с Россией.

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