Russia Today и НТВ. Молдова заблокировала 22 сайта российских СМИ

В Молдове было принято решение о блокировании 22 сайтов российских СМИ. Соответствующий указ уже подписал глава Службы информации и безопасности.

Блокировка российских сайтов в Молдове

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяц подписал указ о блокировании сайтов 24 октября.

Там отмечено, что блокировка происходит на основе положения Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 24 февраля 2022 года, согласно которому СИБ имеет право вносить изменения в списки онлайн-источников, доступных в стране для пересмотра.

В частности, это касается «информации, исходящей от органов государственной власти государства, находящейся в военном конфликте и признанного государством-агрессором». Поделиться

Среди заблокированных сайтов российских СМИ:

https://ltv.ru;

https://ntv.ru;

https://rt.com;

https://russian.rt.com;

https://tvzvezda.ru;

https://radiozvezda.ru;

https://tvc.ru;

https://ren.tv;

https://mirtv.ru;

https://mir24.tv;

https://vgtrk.ru;

https://vgtrk.com;

https://tsargrad.tv;

https://rtr-planeta.com;

https://5-tv.ru;

https://vesti.ru;

https://spastv.ru;

https://radiovesti.ru;

https://radiomayak.ru;

https://smotrim.ru;

https://m24.ru;

https://360tv.ru.

Информационная война Молдовы с РФ

Бригадный генерал, Министр обороны Республики Молдова (2009-2014) Виталий Маринуца и экс начальник разведки МО Республики Молдова Юрий Бричаг в интервью online.ua рассказали о настроениях среди граждан и военных Молдовы, готовится ли страна к вероятному вторжению и какими вопросами невозможно пренебрегать сохранение независимости Республики Молдова.

Также они рассказали о том, как Молдова борется против российской пропаганды и информационную войну с Россией.