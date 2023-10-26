Russia Today та НТВ. Молдова заблокувала 22 сайти російських ЗМІ

У Молдові ухвалили рішення про блокування 22 сайтів російських ЗМІ. Відповідний указ вже підписав голова Служби інформації та безпеки.

Блокування російських сайтів у Молдові

Голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександр Мустяц підписав указ про блокування сайтів 24 жовтня.

Там зазначено, що блокування відбувається на основі положення Нацкомісії з надзвичайних ситуацій від 24 лютого 2022 року, згідно з яким СІБ має право вносити зміни до списків онлайн-джерел, доступних у країні для перегляду.

Зокрема, це стосується «інформації, яка походить від органів державної влади держави, яка перебуває у військовому конфлікті і визнана державою-агресором». Поширити

Серед заблокованих сайтів російських ЗМІ:

https://ltv.ru;

https://ntv.ru;

https://rt.com;

https://russian.rt.com;

https://tvzvezda.ru;

https://radiozvezda.ru;

https://tvc.ru;

https://ren.tv;

https://mirtv.ru;

https://mir24.tv;

https://vgtrk.ru;

https://vgtrk.com;

https://tsargrad.tv;

https://rtr-planeta.com;

https://5-tv.ru;

https://vesti.ru;

https://spastv.ru;

https://radiovesti.ru;

https://radiomayak.ru;

https://smotrim.ru;

https://m24.ru;

https://360tv.ru.

Інформаційна війна Молдови з РФ

Бригадний генерал, Міністр оборони Республіки Молдова (2009-2014) Віталій Марінуца та ексголова розвідки МО Республіки Молдова Юрій Брічаг в інтерв’ю online.ua розповіли про настрої серед громадян та військових Молдови, чи готується країна до ймовірного вторгнення та якими питаннями неможливо нехтувати заради збереження незалежності Республіки Молдова.

Також вони розповіли, як Молдова бореться проти російської пропаганди та інформаційну війну з Росією.