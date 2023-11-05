У Молдові проходять місцеві вибори на тлі звинувачення Росії у підкупі виборців

5 жовтня у Молдові проходять вибори мерів сіл, селищ і міст. Раніше президентка країни Мая Санду звинуватила РФ у втручанні в голосування. Водночас проросійську партію Шор не допустили до виборів.

Вибори у Молдові

Цього тижня Санду звинуватила Росію в «купівлі» виборців шляхом спрямування 5 мільйонів доларів «злочинним угрупованням» на чолі з бізнесменом-втікачем Іланом Шором за останні два місяці.

У виборах беруть участь десятки партій, включаючи правлячу Партію дії та солідарності (PAS) Санду та проросійську партію «Відродження», пов’язану з Шором, який був заочно засуджений за шахрайство.

Напередодні партію "Шанс", також пов'язану з Шором, не допустили до голосування з міркувань безпеки.

Reuters пише, що вибори стануть важливим випробуванням проєвропейського курсу Санду - особливо в менших містах і селах - після її переконливої ​​перемоги в 2020 році.

В останньому телевізійному зверненні до виборців Санду закликала до високої явки, щоб підтримати її проєвропейські позиції.

Завдяки вашому голосу Молдова має шанс стати членом європейської сім'ї. Не дайте нашим селам перейти до рук злодіїв, - сказала вона. Поширити

Що відомо про втручання РФ у вибори

Служба національної безпеки звинуватила Шора в тому, що він сприяв переведенню 1 мільярда молдовських леїв (55,60 мільйонів доларів) до Молдови для організації антиурядових протестів під час війни в Україні та «купівлі» виборців.

Шор сказав, що надсилає гроші до Молдови на допомогу пенсіонерам, фінансування проектів соціальної інфраструктури та деяких політиків. Він заперечив, що кошти були пов'язані з Росією.

У квітні Шор був заочно засуджений до 15 років ув'язнення за участь у корупційному скандалі в банку на 1 мільярд доларів.

У червні Конституційний суд заборонив його партію, а партія «Шанс» була створена, щоб обійти це рішення.

Більше про те, як Молдова бореться проти російської пропаганди та інформаційну війну з Росією дивіться в інтерв’ю online.ua з бигадним генералом, міністром оборони Республіки Молдова (2009-2014) Віталієм Марінуцею та ексголовою розвідки МО Республіки Молдова Юрієм Брічагом.