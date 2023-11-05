У Молдові проходять місцеві вибори на тлі звинувачення Росії у підкупі виборців

5 жовтня у Молдові проходять вибори мерів сіл, селищ і міст. Раніше президентка країни Мая Санду звинуватила РФ у втручанні в голосування. Водночас проросійську партію Шор не допустили до виборів.
Вибори у Молдові
Цього тижня Санду звинуватила Росію в «купівлі» виборців шляхом спрямування 5 мільйонів доларів «злочинним угрупованням» на чолі з бізнесменом-втікачем Іланом Шором за останні два місяці.
У виборах беруть участь десятки партій, включаючи правлячу Партію дії та солідарності (PAS) Санду та проросійську партію «Відродження», пов’язану з Шором, який був заочно засуджений за шахрайство.
Напередодні партію "Шанс", також пов'язану з Шором, не допустили до голосування з міркувань безпеки.
Reuters пише, що вибори стануть важливим випробуванням проєвропейського курсу Санду - особливо в менших містах і селах - після її переконливої перемоги в 2020 році.
В останньому телевізійному зверненні до виборців Санду закликала до високої явки, щоб підтримати її проєвропейські позиції.
Що відомо про втручання РФ у вибори
Служба національної безпеки звинуватила Шора в тому, що він сприяв переведенню 1 мільярда молдовських леїв (55,60 мільйонів доларів) до Молдови для організації антиурядових протестів під час війни в Україні та «купівлі» виборців.
Шор сказав, що надсилає гроші до Молдови на допомогу пенсіонерам, фінансування проектів соціальної інфраструктури та деяких політиків. Він заперечив, що кошти були пов'язані з Росією.
У квітні Шор був заочно засуджений до 15 років ув'язнення за участь у корупційному скандалі в банку на 1 мільярд доларів.
У червні Конституційний суд заборонив його партію, а партія «Шанс» була створена, щоб обійти це рішення.
Більше про те, як Молдова бореться проти російської пропаганди та інформаційну війну з Росією дивіться в інтерв’ю online.ua з бигадним генералом, міністром оборони Республіки Молдова (2009-2014) Віталієм Марінуцею та ексголовою розвідки МО Республіки Молдова Юрієм Брічагом.
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