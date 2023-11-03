Скільки грошей Росія витратила на дестабілізацію в Молдові — дані спецслужб
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Скільки грошей Росія витратила на дестабілізацію в Молдові — дані спецслужб

Молдова
Джерело:  Newsmaker

Кремль намагається вплинути на результати майбутніх виборів у Молдові. Зокрема, за допомогою злочинного угруповання, яким керує олігарх-утікач Ілан Шор.

РФ витратила понад 55 млн доларів на дестабілізацію в Молдові

Дані Служби інформації та безпеки засвідчують підготовку і реалізацію на території Молдови, починаючи з другої половини 2022 року, диверсійного сценарію зовнішнього втручання з метою насильницького повалення демократичного уряду та захоплення політичного контролю за кримінальними угрупованнями, що підпорядковуються іншим країнам, - заявив він.

За його словами, організатори цього сценарію афілійовані зі структурами, які відповідають за розробку та реалізацію політичних технологій у РФ, пов'язаними з адміністрацією російського диктатора Володимира Путіна та спецслужбами країни.

Авторами цього сценарію на території Молдови є учасники організованої злочинної групи, яку очолює Ілан Шор, - заявив Мустяце.

Він додав, що для цього залучили кілька політичних сил, зокрема партія "Шанс", кандидати від якої під час виборчої кампанії пообіцяли реалізувати кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких брав участь громадянин Росії та Ізраїлю Ігал/Ігор Швед.

Сума фінансування, імовірно передана "спонсором" Ігалом Шведом, становить 1 032 737 євро та 280 тисяч доларів. Під час розслідування встановлено, що гроші на рахунках Шведа в Казахстані надходили з Росії від громадянина Молдови та РФ Віктора Гуцуляка, який тісно пов'язаний з Іланом Шормом та одним із російських олігархів, - заявив голова СІБ.

Крім того, Мустяце додав, за останні два роки Росія витратила 1 млрд леєв (55,2 млн доларів, - ред.), щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.

РФ намагається впливати на Молдову

Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Речник парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Нещодавно стало відомо, що правоохоронці Молдови підозрюють політичну партію "Шанс" у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії та виборців. Гроші для цих цілей їй давала РФ.

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