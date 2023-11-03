Скільки грошей Росія витратила на дестабілізацію в Молдові — дані спецслужб

Кремль намагається вплинути на результати майбутніх виборів у Молдові. Зокрема, за допомогою злочинного угруповання, яким керує олігарх-утікач Ілан Шор.
РФ витратила понад 55 млн доларів на дестабілізацію в Молдові
За його словами, організатори цього сценарію афілійовані зі структурами, які відповідають за розробку та реалізацію політичних технологій у РФ, пов'язаними з адміністрацією російського диктатора Володимира Путіна та спецслужбами країни.
Він додав, що для цього залучили кілька політичних сил, зокрема партія "Шанс", кандидати від якої під час виборчої кампанії пообіцяли реалізувати кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких брав участь громадянин Росії та Ізраїлю Ігал/Ігор Швед.
Крім того, Мустяце додав, за останні два роки Росія витратила 1 млрд леєв (55,2 млн доларів, - ред.), щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.
РФ намагається впливати на Молдову
Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.
Речник парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".
Нещодавно стало відомо, що правоохоронці Молдови підозрюють політичну партію "Шанс" у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії та виборців. Гроші для цих цілей їй давала РФ.
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