Сколько денег Россия потратила на дестабилизацию в Молдове — данные спецслужб

Кремль пытается повлиять на результаты предстоящих выборов в Молдове. В частности, с помощью преступной группировки, которой руководит беглый олигарх Илан Шор.

РФ потратила более 55 млн долларов на дестабилизацию в Молдове

Данные Службы информации и безопасности свидетельствуют о подготовке и реализации на территории Молдовы, начиная со второй половины 2022 года, диверсионного сценария внешнего вмешательства с целью насильственного свержения демократического правительства и захвата политического контроля за уголовными группировками, подчиняющимися другим странам, - заявил он. Поделиться

По его словам, организаторы этого сценария аффилированы со структурами, отвечающими за разработку и реализацию политических технологий в РФ, связанными с администрацией российского диктатора Владимира Путина и спецслужбами страны.

Авторами этого сценария на территории Молдовы являются участники организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, - заявил Мустяце. Поделиться

Он добавил, что для этого привлекли несколько политических сил, в частности, партия "Шанс", кандидаты от которой во время избирательной кампании пообещали реализовать несколько социальных и инфраструктурных проектов, в которых принимал участие гражданин России и Израиля Игал/Игорь Швед.

Сумма финансирования, предположительно переданная "спонсором" Игалом Шведом, составляет 1032737 евро и 280 тысяч долларов. В ходе расследования установлено, что деньги на счетах Шведа в Казахстане поступали из России от гражданина Молдовы и РФ Виктора Гуцуляка, тесно связанного с Иланом Шормом и одним из российских олигархов, - заявил глава СИБ. Поделиться

Кроме того, Мустяце добавил, что за последние два года Россия потратила 1 млрд леев (55,2 млн долларов, - ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове.

РФ пытается влиять на Молдову

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".

Недавно стало известно, что милиция Молдовы подозревает политическую партию "Шанс" в незаконном финансировании предвыборной кампании и избирателей. Деньги для этих целей ей давала РФ.