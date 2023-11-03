Сколько денег Россия потратила на дестабилизацию в Молдове — данные спецслужб

Кремль пытается повлиять на результаты предстоящих выборов в Молдове. В частности, с помощью преступной группировки, которой руководит беглый олигарх Илан Шор.
РФ потратила более 55 млн долларов на дестабилизацию в Молдове
По его словам, организаторы этого сценария аффилированы со структурами, отвечающими за разработку и реализацию политических технологий в РФ, связанными с администрацией российского диктатора Владимира Путина и спецслужбами страны.
Он добавил, что для этого привлекли несколько политических сил, в частности, партия "Шанс", кандидаты от которой во время избирательной кампании пообещали реализовать несколько социальных и инфраструктурных проектов, в которых принимал участие гражданин России и Израиля Игал/Игорь Швед.
Кроме того, Мустяце добавил, что за последние два года Россия потратила 1 млрд леев (55,2 млн долларов, - ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове.
РФ пытается влиять на Молдову
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.
Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".
Недавно стало известно, что милиция Молдовы подозревает политическую партию "Шанс" в незаконном финансировании предвыборной кампании и избирателей. Деньги для этих целей ей давала РФ.
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