В РФ тестируют е-выборы для манипуляций в пользу Путина – аналитики

Власти РФ запускают тестирование электронной системы голосования в преддверии президентских выборов 2024 года, чтобы способствовать манипуляциям с результатами в пользу диктатора Путина.

Как РФ готовится к выборам

Аналитики отмечают, что российское правительство тестирует электронную систему голосования накануне президентских выборов 2024 года, что предположительно будет способствовать дальнейшей поддержке усилий с манипуляцией результатами в пользу президента России Владимира Путина.

Российское издание Meduza сообщило 4 ноября, что российский портал государственных услуг "Госуслуги" разослал письма, в которых приглашал граждан России, в том числе сотрудников Meduza, протестировать дистанционную электронную систему 15-17 ноября.

В письмах отмечалось, что все совершеннолетние граждане России имеют право участвовать в тестировании.

Российское правительство официально объявило о тестировании 31 октября, а Meduza сообщила, что источник в правительстве заявил, что российское правительство намерено привлечь как можно больше субъектов РФ, использовавших электронное голосование на президентских выборах.

Эта публичная подготовка к выборам заметна тем, что Путин еще не объявил о своей официальной кампании, а российские государственные СМИ еще не начали позиционировать Путина как единственного "жизнеспособного" кандидата, – указывают в обзоре. Поделиться

В РФ продолжают усиливать военную цензуру перед выборами

Министерство просвещения РФ, по некоторым сообщениям, в середине октября дало указание университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "отрицательных политических, экономических и социальных тенденций" в России во время научной и учебной деятельности.

Это дальнейшее ограничение информационного пространства в России в военное время, что затрудняет открытое обсуждение политических вопросов, – констатируется в обзоре. Поделиться

Британская разведка считает, что в долгосрочной перспективе этот шаг продолжит тенденцию формирования политики РФ в эхокамере (метафора, которая тождественна информационному пузырю с эффектом усиления мессиджей. – ред.) "политически приемлемых, прокремлевских взглядов".