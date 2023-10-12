Российские пропагандисты требуют запретить изучение украинского языка на оккупированных южанах Украины после массового желания местных жителей изучать именно родной язык.

Что известно о шоке кремлевских пропагандистов от настроений среди жителей оккупированного юга

По информации журналиста Дениса Казанского, кремлевские пропагандисты внезапно узнали, что на оккупированных Россией украинских территориях живут украинцы, из которых не менее 60% населения выразило желание изучать в школах именно украинский язык.

После этого пропагандисты подняли шум и потребовали ввести запрет на изучение украинского языка на оккупированных территориях, мол, что якобы население зазомбировано и в целях так называемой "денацификации" следует ввести запрет на изучение украинского.

Никто уже не пытается делать вид, что война идет против «режима Зеленского». Теперь уже открыто признают, что Россия ведет войну против украинского народа, его языка и культуры. На оккупированных территориях происходит этноцид, - отмечает журналист. Поделиться

Что известно о судьбе украинских детей на оккупированных территориях

По информации мэра оккупированного армией РФ Мелитополя в Запорожской области Ивана Федорова, оккупационные власти лишают детей на захваченных территориях возможности изучать украинский язык, историю и культуру, с детства заставляя петь гимн страны-агрессорки.

Федоров отмечает, что в детсадах на оккупированных Россией территориях маленьких украинских детей заставляют изучать и петь российский гимн и писать письма военным преступникам армии РФ.

В школах россияне учат старшеклассников руководить беспилотниками и обращаться с оружием.

В то же время, по словам городского головы, в фейковом вузе Мелитополя открыли военизированное формирование "Юнармия", из которого подростков после учебы будут забирать прямо на фронт.