Кремлівські пропагандисти лютують через бажання жителів окупованих територій вивчати українську — відео

Російські пропагандисти вимагають заборонити вивчення української мови на окупованих територіях півдня України після масового бажання місцевих жителів вивчати саме рідну мову.

Що відомо про шок кремлівських пропагандистів від настроїв серед жителів окупованого півдня

За інформацією журналіста Дениса Казанського, кремлівські пропагандисти раптово дізнались, що на окупованих Росією українських територіях живуть українці, з яких не менше 60% населення висловило бажання вивчати в школах саме українську мову.

Після цього пропагандисти підняли галас і почали вимагати ввести заборону на вивчення української мови на окупованих територіях, мовляв, що нібито населення зазомбоване і у цілях так званої “денацифікації” слід ввести заборону на вивчення української.

Ніхто вже не намагається вдавати, що війна йде проти «режиму Зеленського». Тепер уже відкрито визнають, що Росія веде війну проти українського народу, його мови та культури. На окупованих теренах відбувається етноцид, - зазначає журналіст. Поширити

Що відомо про долю українських дітей на окупованих територіях

За інформацією мера окупованого армією РФ Мелітополя у Запорізькій області Івана Федорова, окупаційна влада позбавляє дітей на захоплених територіях змоги вивчати українську мову, історію та культуру, змалечку змушуючи співати гімн країни-агресорки.

Федоров зазначає, що у дитсадках на окупованих Росією територіях маленьких українських дітей змушують вивчати та співати російський гімн і писати листи військовим злочинцям армїі РФ.

У школах росіяни навчають старшокласників керувати безпілотниками та поводитись зі зброєю.

Водночас, за словами міського голови, у фейковому виші Мелітополя відкрили воєнізоване формування "Юнармія", з якого підлітків після навчання будуть забирати прямо на фронт.