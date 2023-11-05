У РФ тестують е-вибори для маніпуляцій на користь Путіна — аналітики

Влада РФ запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь диктатора Путіна.
Як РФ готується до виборів
Аналітики зазначають, що російський уряд тестує електронну систему голосування напередодні президентських виборів 2024 року, що, ймовірно, сприятиме подальшій підтримці зусиль з маніпуляцією результатами на користь президента Росії Володимира Путіна.
Російське видання Meduza повідомило 4 листопада, що російський портал державних послуг "Госуслуги" розіслав листи, в яких запрошував громадян Росії, в тому числі співробітників Meduza, протестувати дистанційну електронну систему 15-17 листопада.
У листах також зазначалося, що всі повнолітні громадяни Росії мають право брати участь у тестуванні.
Російський уряд офіційно оголосив про тестування 31 жовтня, а Meduza повідомила, що джерело в уряді заявило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовували електронне голосування на президентських виборах.
У РФ продовжують посилювати воєнну цензуру перед виборами
Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.
Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".
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