У РФ тестують е-вибори для маніпуляцій на користь Путіна — аналітики

Влада РФ запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь диктатора Путіна.

Як РФ готується до виборів

Аналітики зазначають, що російський уряд тестує електронну систему голосування напередодні президентських виборів 2024 року, що, ймовірно, сприятиме подальшій підтримці зусиль з маніпуляцією результатами на користь президента Росії Володимира Путіна.

Російське видання Meduza повідомило 4 листопада, що російський портал державних послуг "Госуслуги" розіслав листи, в яких запрошував громадян Росії, в тому числі співробітників Meduza, протестувати дистанційну електронну систему 15-17 листопада.

У листах також зазначалося, що всі повнолітні громадяни Росії мають право брати участь у тестуванні.

Російський уряд офіційно оголосив про тестування 31 жовтня, а Meduza повідомила, що джерело в уряді заявило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовували електронне голосування на президентських виборах.

Ця публічна підготовка до виборів прикметна тим, що Путін ще не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали позиціонувати Путіна як єдиного "життєздатного" кандидата, – вказують в огляді. Поширити

У РФ продовжують посилювати воєнну цензуру перед виборами

Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.

Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань, – констатується в огляді. Поширити

Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".