Один із сервісів Google поширює російську пропаганду — Bloomberg
Категорія
Технології
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Один із сервісів Google поширює російську пропаганду — Bloomberg

Google
Джерело:  Bloomberg

Сервіс Discover від Google продовжує подавати оманливу пропаганду російській аудиторії, яка користується Android.

 Discover від Google продовжує  поширювати пропаганду Кремля

Користувачі мобільних телефонів у РФ отримують провоєнну пропаганду з джерел, які Google заблокував в інших місцях. Зокрема, через сервіс Discover, який відображається як стрічка контенту в браузері Chrome на пристроях Android.

У вересні Google в середньому отримував понад 200 тис щоденних переходів на пропагандистське медіа "Царьград" російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, на якого США та Європейський Союз наклали санкції за його роль у розпалюванні насильства в Україні, – пише видання.

Також у Discover регулярно з’являються інші прокремлівські ЗМІ, такі як "Комсомольська правда".

Google заявила, що їй вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям (ІО), спрямованим на внутрішню підтримку війни. У 2022 році Google призупинила 1950 випадків російської IO-активності на своїх платформах.

У Росії блокують Google News, але інші сервіси материнської Alphabet Inc, включаючи YouTube та Google Search, продовжують працювати. Операційна система Android також використовується на більш ніж 80% мобільних телефонів у Росії, поряд із функцією Discover, яка регулярно висвітлює путінські ЗМІ, – зауважили ЗМІ.

Видання роз’яснює, що хоча Discover позиціонується як пошуковий, а не новинний продукт, для багатьох користувачів переважна більшість його рекомендацій, які відображаються при відкритті Chrome на мобільному пристрої, є статтями, що надає йому вигляду стрічки новин. 

Джерела Bloomberg зазначили, що оскільки Discover приносить набагато менший дохід, ніж пошук Google, він також має менший бюджет для запобігання зловживанням. Зловживання Discover у Росії було відзначено як внутрішня проблема.

Instagram, Telegram і Facebook також поширюють роспропаганду

Дослідження провела некомерційна аналітична група Reset, яка виступає за більший нагляд за цифровими платформами.

В абсолютних цифрах прокремлівські облікові записи продовжують охоплювати найбільшу аудиторію на платформах Meta. Тим часом розмір аудиторії підтримуваних Кремлем облікових записів у Telegram зріс більш ніж втричі, – пише група.

Старший радник Reset Фелікс Картте сказав The Washington Post, що численні пропагандистські кампанії використовували мову ненависті, підштовхували екстремістів і загрожували національній безпеці, потенційно вплинувши на європейські вибори наступного року.

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