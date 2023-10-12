Один із сервісів Google поширює російську пропаганду — Bloomberg

Сервіс Discover від Google продовжує подавати оманливу пропаганду російській аудиторії, яка користується Android.
Discover від Google продовжує поширювати пропаганду Кремля
Користувачі мобільних телефонів у РФ отримують провоєнну пропаганду з джерел, які Google заблокував в інших місцях. Зокрема, через сервіс Discover, який відображається як стрічка контенту в браузері Chrome на пристроях Android.
Також у Discover регулярно з’являються інші прокремлівські ЗМІ, такі як "Комсомольська правда".
Google заявила, що їй вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям (ІО), спрямованим на внутрішню підтримку війни. У 2022 році Google призупинила 1950 випадків російської IO-активності на своїх платформах.
Видання роз’яснює, що хоча Discover позиціонується як пошуковий, а не новинний продукт, для багатьох користувачів переважна більшість його рекомендацій, які відображаються при відкритті Chrome на мобільному пристрої, є статтями, що надає йому вигляду стрічки новин.
Джерела Bloomberg зазначили, що оскільки Discover приносить набагато менший дохід, ніж пошук Google, він також має менший бюджет для запобігання зловживанням. Зловживання Discover у Росії було відзначено як внутрішня проблема.
Instagram, Telegram і Facebook також поширюють роспропаганду
Дослідження провела некомерційна аналітична група Reset, яка виступає за більший нагляд за цифровими платформами.
Старший радник Reset Фелікс Картте сказав The Washington Post, що численні пропагандистські кампанії використовували мову ненависті, підштовхували екстремістів і загрожували національній безпеці, потенційно вплинувши на європейські вибори наступного року.
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