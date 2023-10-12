Один из сервисов Google распространяет российскую пропаганду – Bloomberg

Сервис Discover от Google продолжает подавать обманчивую пропаганду пользующейся Android российской аудитории.
Discover от Google продолжает распространять пропаганду Кремля
Пользователи мобильных телефонов в РФ получают провоенную пропаганду из источников, заблокированных Google в других местах. В частности, через сервис Discover, отображаемый как лента контента в браузере Chrome на устройствах Android.
Также у Discover регулярно появляются другие прокремлевские СМИ, такие как "Комсомольская правда".
Google заявила, что ей удалось эффективно помешать российским информационным операциям (ИО), направленным на внутреннюю поддержку войны. В 2022 году Google приостановила 1950 случаев российской IO-активности на своих платформах.
Издание разъясняет, что хотя Discover позиционируется как поисковый, а не новостной продукт, для многих пользователей подавляющее большинство его рекомендаций, отображаемых при открытии Chrome на мобильном устройстве, являются статьями, придающими ему вид ленты новостей.
Источники Bloomberg отметили, что поскольку Discover приносит гораздо меньший доход, чем поиск Google, он также имеет меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений. Злоупотребление Discover в России было отмечено как внутренняя проблема.
Instagram, Telegram и Facebook также распространяют роспропаганду
Исследование провела некоммерческая аналитическая группа Reset, выступающая за большее наблюдение за цифровыми платформами.
Старший советник Reset Феликс Картте сказал The Washington Post, что многочисленные пропагандистские кампании использовали язык ненависти, подталкивали экстремистов и угрожали национальной безопасности, потенциально повлияв на европейские выборы в следующем году.
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