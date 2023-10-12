Один из сервисов Google распространяет российскую пропаганду – Bloomberg

Discover от Google продолжает распространять пропаганду Кремля

Пользователи мобильных телефонов в РФ получают провоенную пропаганду из источников, заблокированных Google в других местах. В частности, через сервис Discover, отображаемый как лента контента в браузере Chrome на устройствах Android.

В сентябре Google в среднем получал более 200 тыс. ежедневных переходов на пропагандистское медиа "Царьград" российского бизнесмена Константина Малофеева, на которого США и Европейский Союз наложили санкции за его роль в разжигании насилия в Украине, пишет издание. Поделиться

Также у Discover регулярно появляются другие прокремлевские СМИ, такие как "Комсомольская правда".

Google заявила, что ей удалось эффективно помешать российским информационным операциям (ИО), направленным на внутреннюю поддержку войны. В 2022 году Google приостановила 1950 случаев российской IO-активности на своих платформах.

В России блокируют Google News, но другие сервисы материнской Alphabet Inc, включая YouTube и Google Search, продолжают работать. Операционная система Android также используется на более чем 80% мобильных телефонов в России, наряду с функцией Discover, регулярно освещающей путинские СМИ, - отметили СМИ. Поделиться

Издание разъясняет, что хотя Discover позиционируется как поисковый, а не новостной продукт, для многих пользователей подавляющее большинство его рекомендаций, отображаемых при открытии Chrome на мобильном устройстве, являются статьями, придающими ему вид ленты новостей.

Источники Bloomberg отметили, что поскольку Discover приносит гораздо меньший доход, чем поиск Google, он также имеет меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений. Злоупотребление Discover в России было отмечено как внутренняя проблема.

Instagram, Telegram и Facebook также распространяют роспропаганду

Исследование провела некоммерческая аналитическая группа Reset, выступающая за большее наблюдение за цифровыми платформами.

В абсолютных цифрах прокремлевские аккаунты продолжают охватывать наибольшую аудиторию на платформах Meta. Между тем размер аудитории поддерживаемых Кремлем учетных записей в Telegram вырос более чем в три раза, пишет группа. Поделиться

Старший советник Reset Феликс Картте сказал The Washington Post, что многочисленные пропагандистские кампании использовали язык ненависти, подталкивали экстремистов и угрожали национальной безопасности, потенциально повлияв на европейские выборы в следующем году.