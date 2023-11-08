За словами команди шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена, офіційний Вашингтон з розумінням ставиться до слів українського лідера Володимира Зеленського про те, що війна – не ліпший час для проведення виборів.
Влада США підтримує рішення Зеленського
З офіційним коментарем з цього приводу виступив представник Держдепу Ведант Патель.
Він також звернув увагу американців та міжнародної спільноти на те, що майже 20 відсотків території України окуповані, а десятки мільйонів українських громадян є переміщеними особами, багато з яких опинилися за межами країни як біженці.
Ні для кого не секрет, що країна-агресорка також продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні.
У США прокоментували чутки про таємні переговори щодо України
Державний департамент на офіційному рівні спростував інформацію про нібито обговорення американської та європейської сторони з офіційним Києвом щодо початку "мирних" переговорів із Росією.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно телеканал NBC News поширив дані про те, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.
Журналісти також стверджують, що під час цих дискусій зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-