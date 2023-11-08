У Держдепі відреагували на заяву Зеленського щодо проведення виборів
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Політика
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У Держдепі відреагували на заяву Зеленського щодо проведення виборів

Держдеп США
Володимир Зеленський

За словами команди шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена, офіційний Вашингтон з розумінням ставиться до слів українського лідера Володимира Зеленського про те, що війна – не ліпший час для проведення виборів.

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З офіційним коментарем з цього приводу виступив представник Держдепу Ведант Патель.

Я думаю, що важливо пам'ятати, що Україна опинилася в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Україна та її народ борються за виживання, – зазначив американський дипломат.

Він також звернув увагу американців та міжнародної спільноти на те, що майже 20 відсотків території України окуповані, а десятки мільйонів українських громадян є переміщеними особами, багато з яких опинилися за межами країни як біженці.

Ні для кого не секрет, що країна-агресорка також продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні.

Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов'язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження демократії у воєнний час, – підсумував представник Держдепу США.

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Державний департамент на офіційному рівні спростував інформацію про нібито обговорення американської та європейської сторони з офіційним Києвом щодо початку "мирних" переговорів із Росією.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно телеканал NBC News поширив дані про те, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

Журналісти також стверджують, що під час цих дискусій зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

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