За словами команди шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена, офіційний Вашингтон з розумінням ставиться до слів українського лідера Володимира Зеленського про те, що війна – не ліпший час для проведення виборів.

Влада США підтримує рішення Зеленського

З офіційним коментарем з цього приводу виступив представник Держдепу Ведант Патель.

Я думаю, що важливо пам'ятати, що Україна опинилася в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Україна та її народ борються за виживання, – зазначив американський дипломат. Поширити

Він також звернув увагу американців та міжнародної спільноти на те, що майже 20 відсотків території України окуповані, а десятки мільйонів українських громадян є переміщеними особами, багато з яких опинилися за межами країни як біженці.

Ні для кого не секрет, що країна-агресорка також продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні.

Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов'язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження демократії у воєнний час, – підсумував представник Держдепу США. Поширити

У США прокоментували чутки про таємні переговори щодо України

Державний департамент на офіційному рівні спростував інформацію про нібито обговорення американської та європейської сторони з офіційним Києвом щодо початку "мирних" переговорів із Росією.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно телеканал NBC News поширив дані про те, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

Журналісти також стверджують, що під час цих дискусій зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.