Буде Третя світова війна. Сенатор США б'є на сполох через зміну політики щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Буде Третя світова війна. Сенатор США б'є на сполох через зміну політики щодо України

Піт Рікеттс
Джерело:  Atlantic Council

На переконання американського сенатора-республіканця Піта Рікеттса, якщо США та інші західні лідери не допоможуть Україні перемогти Росію, то почнеться Третя світова війна.

У Сенаті США заговорили про початок Третьої світової

Піт Рікеттс вкотре звернув увагу на те, що офіційний Вашингтон та партнери забов’язані допомогти Україні зупинити російського диктатора Володимира Путіна, оскільки поразка ЗСУ буде мати вкрай жахливі наслідки для американського народу.

Окрім того, сенатор-республіканець порівняв очільника Кремля і Гітлера.

Він нагадав, що президент РФ приміряє на себе лаври московського царя Петра I, ностальгує за Російською імперією та висловлює схожі на гітлерівські тези про "німців за межами Німеччини", розповідаючи про необхідність захисту "росіян за межами Росії".

Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде Третя світова війна і ваш син буде воювати в Європі, – попереджає американський народ та міжнародну спільноту Піт Рікеттс.

Сенатор переконаний, що ДСВ можна було уникнути

На переконання американського політика, мільйони жертв Другої світової війни можна було б врятувати, якби тоді міжнародна спільнота серйозно ставилася до заяв глави Третього Рейха

Саме тому, на переконання Піта Рікеттса, просто зараз західні лідери повинні нарешті зрозуміти, що погрози російського диктатора - це не жарти.

Я вважаю, що це повідомлення, яке ми повинні донести до американців, щоб сказати: дивіться, це в наших інтересах. Ми допомагаємо Україні для того, щоб бути впевненими, що наші хлопці та дівчата не воюватимуть знову у війні в Європі. Ми намагаємося цього уникнути, – підсумував Рікеттс.

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