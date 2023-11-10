Будет третья мировая война. Сенатор США бьет тревогу из-за изменения политики касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Будет третья мировая война. Сенатор США бьет тревогу из-за изменения политики касательно Украины

Пит Рикеттс
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Источник:  Atlantic Council

По убеждению американского сенатора-республиканца Пита Рикеттса, если США и другие западные лидеры не помогут Украине победить Россию, начнется Третья мировая война.

В Сенате США заговорили о начале Третьей мировой

Пит Рикеттс в очередной раз обратил внимание на то, что официальный Вашингтон и его партнеры обязаны помочь Украине остановить российского диктатора Владимира Путина, поскольку поражение ВСУ будет иметь крайне ужасные последствия для американского народа.

Кроме того, сенатор-республиканец сравнил главу Кремля и Гитлера.

Он напомнил, что президент РФ примеряет на себя лавры московского царя Петра I, ностальгирует по Российской империи и высказывает похожие на гитлеровские тезисы о "немцах за пределами Германии", рассказывая о необходимости защиты "россиян за пределами России".

Если Путин добьется успеха в Украине, а затем решит вторгнуться в страны Балтии, это будет Третья мировая война и ваш сын будет воевать в Европе, – предупреждает американский народ и международное сообщество Пит Рикеттс.

Сенатор уверен, что ДСВ можно было избежать

По убеждению американского политика, миллионы жертв Второй мировой войны можно было спасти, если бы тогда международное сообщество серьезно относилось к заявлениям главы Третьего Рейха.

Именно поэтому, по убеждению Пита Рикеттса, прямо сейчас западные лидеры должны наконец-то понять, что угрозы российского диктатора – это не шутки.

Я считаю, что это сообщение, которое мы должны донести до американцев, чтобы сказать: смотрите это в наших интересах. Мы помогаем Украине для того, чтобы быть уверенными, что наши ребята не будут воевать снова в войне в Европе. Мы стараемся этого избежать, – подытожил Рикеттс.

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