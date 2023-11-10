Будет третья мировая война. Сенатор США бьет тревогу из-за изменения политики касательно Украины

По убеждению американского сенатора-республиканца Пита Рикеттса, если США и другие западные лидеры не помогут Украине победить Россию, начнется Третья мировая война.

В Сенате США заговорили о начале Третьей мировой

Пит Рикеттс в очередной раз обратил внимание на то, что официальный Вашингтон и его партнеры обязаны помочь Украине остановить российского диктатора Владимира Путина, поскольку поражение ВСУ будет иметь крайне ужасные последствия для американского народа.

Кроме того, сенатор-республиканец сравнил главу Кремля и Гитлера.

Он напомнил, что президент РФ примеряет на себя лавры московского царя Петра I, ностальгирует по Российской империи и высказывает похожие на гитлеровские тезисы о "немцах за пределами Германии", рассказывая о необходимости защиты "россиян за пределами России".

Если Путин добьется успеха в Украине, а затем решит вторгнуться в страны Балтии, это будет Третья мировая война и ваш сын будет воевать в Европе, – предупреждает американский народ и международное сообщество Пит Рикеттс. Поделиться

Сенатор уверен, что ДСВ можно было избежать

По убеждению американского политика, миллионы жертв Второй мировой войны можно было спасти, если бы тогда международное сообщество серьезно относилось к заявлениям главы Третьего Рейха.

Именно поэтому, по убеждению Пита Рикеттса, прямо сейчас западные лидеры должны наконец-то понять, что угрозы российского диктатора – это не шутки.