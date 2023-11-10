В США объяснили неожиданную активизацию армии РФ на поле боя

Как считают эксперты ISW, российские оккупанты так активно пытаются захватить Авдеевку, чтобы диктатор Путин смог провести "Прямую линию" в декабре 2023 года.

Путин боится отвечать на вопросы о войне

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, ежегодный форум российского диктатора Владимира Путина "Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция состоятся одновременно.

Однако пока официальная Москва точную дату проведения мероприятий не называла, а это значит, она еще может их отменить.

Что важно понимать, в декабре 2022 года ежегодную пресс-конференцию Путина отменили, поскольку накануне ВСУ провели крайне успешную контрнаступательную операцию и даже смогли освободить Херсон.

По убеждению американских аналитиков, таким образом власти РФ пытались избежать информационных рисков, связанных с ответом главы Кремля на сложные вопросы о войне и международной ситуации.

Как известно, "Прямую линию" тоже уже переносили с июня 2023 года на ноябрь или декабрь.

Расплывчатость, с которой Песков объявил о двух мерах в прямом эфире, свидетельствует о том, что Кремль, возможно, желает проявить гибкость, чтобы отменить их, если они будут означать слишком большие информационные риски, – отмечает ISW. Поделиться

Аналитики заявили о новой мотивации солдат РФ на фронте

Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что прямо сейчас для Путина крайне важна оперативная победа на украинском фронте, поскольку он хочет оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференцию в положительном свете.

Именно поэтому армия РФ активизировала свои действия на поле боя, пытаясь захватить Авдеевку.