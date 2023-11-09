Армия РФ пытается полностью уничтожить Авдеевку — глава МВА

Преступная армия РФ уничтожает здания в Авдеевке Донецкой области в фундамент и превращает город в Марьинку, которая была полностью разрушена в результате российских обстрелов и бомбардировок.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки и последствиях вражеских обстрелов
По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, военные преступники оккупационной российской армии обстрелами и бомбардировками продолжают уничтожать город.
Он подчеркнул, что в Авдеевке есть три постоянных места, которые всегда попадают под вражеский обстрел, в частности это жилые многоэтажки.
Он подчеркнул, что оккупанты также часто наносят удары по толпе гражданских.
Барабаш подчеркнул, что только в течение последних трех дней в городе в результате вражеских обстрелов к фундаменту были разрушены три магазина.
Еще два торговых помещения были серьезно повреждены.
Он также добавил, что падение температуры вынуждает местных жителей отапливаться с помощью буржуек.
Ориентируясь на дым из труб, оккупанты наносят удары именно по жилью мирных жителей Авдеевки.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По информации руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, в настоящее время участок фронта в районе Купянска остается одним из самых трудных.
Военный подчеркнул, что российские военные преступники продолжают активные попытки наступления в Купянском районе и подтягивают дополнительно большое количество техники.
По его словам, об этом свидетельствует большое количество вражеской техники, уничтожаемой украинскими военными на этом направлении.
Спикер командования Сухопутных войск отметил, что только за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить 52 единицы вражеской техники в районе Купянска.
Фитьо объяснил, что к проведению активного наступления в районе Купянска враг готовился более трех месяцев.
Украинские военные наблюдали за этой подготовкой и усиливали свои оборонные сооружения, а также задействовали резервы.
Также, по его словам, увеличилось количество атакующих действий россиян на Бахмутском направлении – за прошедшие сутки там было 28 боеприкосновений, тогда как на Купянском было восемь.
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