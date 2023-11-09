Армия РФ пытается полностью уничтожить Авдеевку — глава МВА

Преступная армия РФ уничтожает здания в Авдеевке Донецкой области в фундамент и превращает город в Марьинку, которая была полностью разрушена в результате российских обстрелов и бомбардировок.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки и последствиях вражеских обстрелов

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, военные преступники оккупационной российской армии обстрелами и бомбардировками продолжают уничтожать город.

Он подчеркнул, что в Авдеевке есть три постоянных места, которые всегда попадают под вражеский обстрел, в частности это жилые многоэтажки.

Россияне их почему-то рассматривают как определенный теоретически возможный рубеж обороны для наших ребят, если вдруг им удастся приблизиться к городу. Чтобы не было укрепрайонов, каких-либо построек и объектов, оккупанты их разбивают. Второй момент – это административные здания. Россиянам кажется, что там до сих пор кто-то находится. Я очень часто записываю свои видео на Telegram-канале специально у здания военной администрации, чтобы потролить их, – рассказывает Барабаш. Поделиться

Он подчеркнул, что оккупанты также часто наносят удары по толпе гражданских.

Барабаш подчеркнул, что только в течение последних трех дней в городе в результате вражеских обстрелов к фундаменту были разрушены три магазина.

Еще два торговых помещения были серьезно повреждены.

В связи с этим в городе остается всего один магазин вместо шести, которые были до начала обострения. То есть россияне специально бьют по людям, – отмечает Барабаш. Поделиться

Он также добавил, что падение температуры вынуждает местных жителей отапливаться с помощью буржуек.

Ориентируясь на дым из труб, оккупанты наносят удары именно по жилью мирных жителей Авдеевки.

Что известно о ситуации в районе Купянска

По информации руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, в настоящее время участок фронта в районе Купянска остается одним из самых трудных.

Военный подчеркнул, что российские военные преступники продолжают активные попытки наступления в Купянском районе и подтягивают дополнительно большое количество техники.

В настоящее время стратегических успехов на данном направлении противник не имеет. Российские оккупационные войска осуществляют перегруппировку и изменили акцент – раньше они штурмовали одним человеческим ресурсом, штурмовыми группами, подразделениями Шторм, Шторм-Z. Сейчас же более активно используют технику, - отмечает Фитьо. Поделиться

По его словам, об этом свидетельствует большое количество вражеской техники, уничтожаемой украинскими военными на этом направлении.

Спикер командования Сухопутных войск отметил, что только за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить 52 единицы вражеской техники в районе Купянска.

Фитьо объяснил, что к проведению активного наступления в районе Купянска враг готовился более трех месяцев.

Украинские военные наблюдали за этой подготовкой и усиливали свои оборонные сооружения, а также задействовали резервы.

Свои активные действия противник начал в начале октября. То есть наступательные действия на данном участке осуществляют уже больше месяца. На данный момент противник не добился результатов, большое количество потерь. За прошедшую неделю, с 1 по 6 ноября, противник потерял 200 единиц техники и личного состава в количестве 1 тыс. 868 человек. Потери велики, а результата на данный момент нет, – отметил военный. Поделиться

Также, по его словам, увеличилось количество атакующих действий россиян на Бахмутском направлении – за прошедшие сутки там было 28 боеприкосновений, тогда как на Купянском было восемь.