Армія РФ намагається повністю знищити Авдіївку — глава МВА

Злочинна армія РФ нищить будівлі в Авдіївці на Донеччині до фундамента та перетворює місто на Мар'їнку, яка була вщент зруйнована внаслідок російських обстрілів та бомбардувань.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та наслідки ворожих обстрілів

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, військові злочинці окупаційної російської армії обстрілами та бомбардуваннями продовжують знищувати місто.

Він підкреслив, що у Авдіївці є три постійні місця, які завжди потрапляють під ворожий обстріл, зокрема, це житлові багатоповерхівки.

Росіяни їх чомусь розглядають як певний теоретично можливий рубіж оборони для наших хлопців, якщо раптом їм вдасться наблизитися до міста. Щоб не було укріпрайонів, якихось споруд і об’єктів, окупанти їх розбивають. Другий момент — це адміністративні будівлі. Росіянам здається, що там досі ще хтось перебуває. Я дуже часто записую свої відео на Telegram-каналі спеціально біля будівлі військової адміністрації, щоб потролити їх, - розповідає Барабаш. Поширити

Він підкреслив, що окупанти також часто завдають ударів по натовпу цивільних.

Барабаш підкреслив, що лише протягом останніх трьох днів у місті внаслідок ворожих обстрілів до фундаменту були зруйновані три магазини.

Ще два торгівельних приміщення були серйозно пошкоджені.

У зв’язку з цим у місті залишається всього лише один магазин замість шести, які були до початку загострення. Тобто росіяни спеціально б’ють по людях, - зазначає Барабаш. Поширити

Він також додав, що падіння температури змушує місцевих жителів опалюватись за допомогою буржуйок.

Орієнтуючись на дим із труб, окупанти завдають ударів саме по житлу мирних жителів Авдіївки.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За інформацією керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, наразі ділянка фронту в районі Куп’янська залишається однією з найважчих.

Військовий підкреслив, що російські військові злочинці продовжують активні спроби наступу в районі Куп’янська та підтягують додатково велику кількість техніки.

На даний момент стратегічних успіхів на даному напрямку противник не має. Російські окупаційні війська здійснюють перегрупування і змінили акцент – раніше вони штурмували одним людським ресурсом, штурмовими групами, підрозділами Шторм, Шторм-Z. Зараз же активніше використовують техніку, - зазначає Фітьо. Поширити

За його словами, про це свідчить велика кількість ворожої техніки, яку знищують українські військові на цьому напрямку.

Речник командування Сухопутних військ зазначив, що тільки протягом минулої доби українським військовим вдалось знищити 52 одиниці ворожої техніки в районі Куп’янська.

Фітьо пояснив, що до проведення активного наступу в районі Куп’янська ворог готувався більше трьох місяців.

Українські військові спостерігали за цією підготовкою і посилювали власні оборонні споруди, а також задіяли резерви.

Свої активні дії противник розпочав на початку жовтня. Тобто наступальні дії на даній ділянці здійснюють вже понад місяць. На даний момент противник не досяг результатів, велика кількість втрат. За минулий тиждень, з 1 по 6 листопада, противник втратив 200 одиниць техніки та особового складу в кількості 1 тис 868 осіб. Втрати великі, а результату на даний момент немає, - зазначив військовий. Поширити

Також, за його словами, збільшилася кількість атакувальних дій росіян на Бахмутському напрямку – за минулу добу там було 28 боєзіткнень, тоді як на Куп’янському було вісім.