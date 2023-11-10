У США пояснили неочікувану активізацію армії РФ на полі бою

Як вважають експерти РФ, російські окупанти так активно намагаються захопити Авдіївку, щоб диктатор Путін зміг провести “Пряму лінію” у грудні 2023 року.

Путін боїться відповідати на питання про війну

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, щорічний форум російського диктатора Володимира Путіна "Пряма лінія" і щорічна пресконференція відбудуться одночасно.

Однак поки офіційна Москва точну дату проведення заходів не називала, а це означає, що вона ще може їх скасувати.

Що важливо розуміти, у грудні 2022 року щорічну пресконференцію Путіна скасували, оскільки напередодні ЗСУ провели вкрай успішну контрнаступальні операції та навіть змогли звільнити Херсон.

На переконання американських аналітиків, у такий спосіб влада РФ намагалася уникнути інформаційних ризиків, пов’язаним із відповіддю очільника Кремля на складні питання про війну та міжнародну ситуацію.

Як відомо, "Пряму лінію" теж вже переносили із червня 2023 року на листопад або грудень.

Розпливчастість, з якою Пєсков оголосив про два заходи в прямому ефірі, свідчить про те, що Кремль, можливо, бажає проявити гнучкість, щоб скасувати їх, якщо вони означатимуть занадто великі інформаційні ризики, – наголошує ISW. Поширити

Аналітики заявили про нову мотивацію солдатів РФ на фронті

Команда американського Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що просто зараз для Путіна є вкрай важливою оперативна перемога на українському фронті, оскільки він хоче оформити як «Пряму лінію», так і прес-конференцію в позитивному світлі.

Саме тому армія РФ активізувала свої дії на полі бою, намагаючись захопити Авдіївку.