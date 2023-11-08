Передача Украине замороженных активов РФ. В Конгрессе США уже приняли решение

8 ноября официально стало известно, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине.
Украина дождалась положительного решения касательно замороженных активов РФ
Что важно понимать, этот документ уполномочивает шефа американской дипломатии Энтони Блинкена предоставить дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы РФ.
Кроме того, указано, что в течение 6 месяцев после вступления в силу этого закона глава Госдепа должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее неотложных потребностей официального Киева в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.
Пока украинские власти будут ждать рассмотрения этого законопроекта непосредственно в Конгрессе.
Как продвигается этот процесс в ЕС
Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что официальный Брюссель по состоянию на сегодняшний день близок к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.
На этом фоне нельзя не упомянуть, что Конституционная комиссия парламента Эстонии 7 ноября уже поддержала подготовленный правительством законопроект, который позволит направить на восстановление Украине те активы страны-агрессорки, которые находятся под международными санкциями.
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