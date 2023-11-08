Передача Україні заморожених активів РФ. У Конгресі США уже ухвалили рішення
Категорія
Економіка
Дата публікації

Передача Україні заморожених активів РФ. У Конгресі США уже ухвалили рішення

Конгрес США
Конгрес США

8 листопада офіційно стало відомо, що Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США проголосував за законопроєкт щодо використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.

Україна дочекалася позитивного рішення щодо заморожених активів РФ

Що важливо розуміти, цей документ уповноважує шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані в російського Центробанку та інші суверенні активи РФ.

Окрім того, наголошується, що протягом 6 місяців після набрання чинності цього закону очільник Держдепу повинен надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб офіційного Києва у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких було запроваджено санкції, доки РФ не піде з України та не погодиться виплатити їй компенсацію,- йдеться в повідомленні.

Наразі українська влада буде чекати на розгляд цього законопроєкту безпосередньо у Конгресі.

Як просувається цей процес у ЄС

Нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про те, що офіційний Брюссель станом на сьогодні близький до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Ми будемо продовжувати тиснути у цьому питанні, тому що вважаємо, що Росія має платити за злочини, вчинені на території України, і руйнування, які вона завдала, - заявив український дипломат.

На цьому тлі не можна не згадати про те, що Конституційна комісія парламенту Естонії 7 листопада уже підтримала підготовлений урядом законопроєкт, який дозволить спрямувати на відбудову Україні ті активи країни-агресорки, які знаходяться під міжнародними санкціями.

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