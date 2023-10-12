G7 розморозить активи РФ лише за однієї умови — ANSA

Країни G7 продовжать блокування активів Росії до тих пір, поки Кремль не відшкодує Україні збитки, завдані злочинною війною.

Що відомо про заморожені Заходом російські активи та їх використання на користь України

За інформацією видання, у підсумковій заяві після зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 зазначається, що російські активи залишатимуться замороженими, доки Україні не буде компенсовано збитки, завдані злочинною агресією.

Видання уточнює, що російські активи в країнах G7 оцінюють у 280 мільярдів доларів.

Між тим уряд Естонії схвалив постанову про використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні.

Наразі постанова вже була відправлена на схвалення до естонського парламенту.

За словами прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, під час сьогоднішнього засідання уряд країни схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання активів, заморожених в Естонії, особами, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

Згідно із законопроєктом, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенції та повноваження установ зі здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними. На думку прем'єр-міністра Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії.

Ми повинні знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні. Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні спрямували до парламенту, дає змогу використовувати заморожені активи санкціонованих осіб в Естонії для компенсації військової шкоди в Україні. Ми повинні бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія повинна компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду, - зазначає Каллас. Поширити

За словами глави МЗС Естонії Маргуса Цахкни, гроші на допомогу Україні не повинні надходити тільки з коштів платників податків.

Глава МЗС пояснив, що згідно із законопроектом, заморожені активи Росії залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни.

Для застосування цього механізму необхідна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

В Естонії на момент розроблення законопроєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.

Що відомо про позицію США щодо заморожених російських активів

За інформацією видання The Washington Post, американські високопосадовці активізували зусилля, прагнучі змусити уряди інших західних країн використати мільярди доларів конфіскованих російських активів на допомогу Україні.

Посилення прагнення використовувати активи для України відбувається в той час, коли уряди США і Європи стикаються з новими внутрішньополітичними перешкодами при спробах спрямувати гроші своїх платників податків на військові потреби України.

За оцінками Кремля, на різних банківських рахунках у західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, але експерти попереджають, що просте вилучення цих грошей зіткнеться з юридичними проблемами і створить серйозні фінансові ризики.

Офіційні особи США непохитні в тому, що російські банківські резерви не можуть замінити нову надзвичайну військову та економічну допомогу з Вашингтона, яка необхідна Україні, щоб пережити наступні кілька місяців війни.

Навіть найагресивніші й найоптимістичніші прихильники перенаправлення банківських активів вважають, що знадобляться місяці - якщо не більше року - щоб гроші досягли Києва. І більша частина російських резервів на сьогодні зберігається в Європі, де керівники центральних банків висловили серйозні сумніви з приводу впливу арешту на їхню економіку, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Якби Вашингтон діяв наодинці, він зміг би використати тільки приблизно 5 мільярдів доларів, що перебувають у Сполучених Штатах, - крихітну частку з 300 млрд доларів російських грошей, що зберігаються по всьому світу.

Але всередині адміністрації президента Джо Байдена аргументи на користь заохочення країн Заходу до перенаправлення активів зростають.

Це відбувається попри те, що деякі офіційні особи США занепокоєні тим, що гроші, можливо, не зможуть бути використані для оплати ведення війни, а лише для відновлення.

У середу, зустрічаючись із провідними західними фінансовими чиновниками в Марокко, міністр фінансів США Джанет Єллен схвалила європейську пропозицію оподаткувати доходи російських активів під час війни і перевести доходи Україні.

Зазначається, що це проміжний крок, який може швидко набути чинності.

Українські чиновники обговорювали можливість використання податкових надходжень разом із деякими із заарештованих російських активів як заставу для залучення набагато більших сум від приватних інвесторів.

Це дало б змогу Україні позичати гроші на ринках капіталу, не наражаючи при цьому на такий великий ризик свої власні резерви.