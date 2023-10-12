G7 разморозит активы РФ только при одном условии — ANSA

Страны G7 продолжат блокирование активов России до тех пор, пока Кремль не возместит Украине ущерб, нанесенный преступной войной.

Что известно о замороженных Западом российских активах и их использовании в пользу Украины

По информации издания, в итоговом заявлении после встречи министров финансов и глав центральных банков стран G7 отмечается, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не будет компенсирована ущерб, нанесенный преступной агрессией.

Издание уточняет, что российские активы в странах G7 оценивают в 280 миллиардов долларов.

Между тем, правительство Эстонии одобрило постановление об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

Постановление уже было отправлено на одобрение в эстонский парламент.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, во время сегодняшнего заседания правительство страны одобрило и направит в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая предусматривает, среди прочего, внутренние правила использования активов, замороженных в Эстонии, лицами, находящимися под санкциями. , для возмещения вреда от войны, причиненного Украине.

Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными. По мнению премьер-министра Каи Калласа, для России очень важно поднять цену агрессии.

Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, причиненный Украине. Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба в Украине. Мы должны являться примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь причиненный войной ущерб, – отмечает Каллас. Поделиться

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, деньги на помощь Украине не должны поступать только из средств налогоплательщиков.

Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будут возмещены убытки от войны.

Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.

Что известно о позиции США по замороженным российским активам

По информации издания The Washington Post, американские чиновники активизировали усилия, стремящиеся заставить правительства других западных стран использовать миллиарды долларов конфискованных российских активов в помощь Украине.

Ужесточение стремления использовать активы для Украины происходит в то время, когда правительства США и Европы сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями при попытках направить деньги своих налогоплательщиков на военные нужды Украины.

По оценкам Кремля, на разных банковских счетах в западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов, но эксперты предупреждают, что простое изъятие этих денег столкнется с юридическими проблемами и создаст серьезные финансовые риски.

Официальные лица США непреклонны в том, что российские банковские резервы не могут заменить новую чрезвычайную военную и экономическую помощь из Вашингтона, которая необходима Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны.

Даже самые агрессивные и оптимистичные сторонники перенаправления банковских активов считают, что понадобятся месяцы - если не больше года - чтобы деньги достигли Киева. И большая часть российских резервов сегодня хранится в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные сомнения по поводу влияния ареста на их экономику, - отмечается в материале издания. Поделиться

Если бы Вашингтон действовал наедине, он смог бы использовать только примерно 5 миллиардов долларов, находящихся в Соединенных Штатах, - крошечную долю из 300 млрд долларов хранящихся по всему миру российских денег.

Но внутри администрации президента Джо Байдена аргументы в пользу привлечения стран Запада к перенаправлению активов растут.

Это происходит, несмотря на то, что некоторые официальные лица США обеспокоены тем, что деньги, возможно, не смогут быть использованы для оплаты ведения войны, а только для восстановления.

В среду, встречаясь с ведущими западными финансовыми чиновниками в Марокко, министр финансов США Джанет Йеллен одобрила европейское предложение обложить доходы российских активов во время войны и перевести доходы Украине.

Отмечается, что это промежуточный шаг, который может быстро вступить в силу.

Украинские чиновники обсуждали возможность использования налоговых поступлений вместе с некоторыми из арестованных российских активов в качестве залога для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов.

Это позволило бы Украине занимать деньги на рынках капитала, не подвергая при этом такого большого риска свои собственные резервы.