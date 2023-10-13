США почали активніше закликати ЄС використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні

Кремль має приблизно $300 млрд, заморожених на різних банківських рахунках у західних країнах, але експерти попереджають, що просте переспрямування цих грошей призведе до юридичних проблем і великих фінансових ризиків, ідеться в публікації.

Офіційні особи США вважають, що російські банківські резерви не можуть замінити військову та економічну допомогу з Вашингтона, яка потрібна Україні, щоб пережити наступні кілька місяців війни, зазначено у статті. На думку посадовців, будуть потрібні місяці, а то й понад рік, щоб гроші дійшли до Києва. Більшість російських резервів на сьогодні зберігають у Європі, де керівники центральних банків висловили серйозні сумніви щодо впливу арешту коштів на їхню економіку. Якби Вашингтон діяв сам, він зміг би використати лише приблизно $5 млрд, які є у США, але всередині адміністрації Байдена зростають аргументи на користь заохочення Заходу до переспрямування активів, пише видання.

Це, безумовно, є частиною обговорення. США стали набагато відкритішими до не тільки заморожування, а й використання російських резервів, – повідомило джерело, поінформоване про внутрішні переговори високопоставлених фінансових посадовців США та Європи. Поширити

Професор Гарварда, який неофіційно консультував президента США Джо Байдена протягом десятиліть, Ларрі Саммерс заявив, що немає вагомих аргументів проти використання російських коштів і необхідність цього зараз нагальніша, ніж будь-коли. За його словами, використовувати російські резерви, а не гроші платників податків – це правильно з економічного та морального погляду.

Заступниця прем'єр-міністра й міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що вона "не може вигадати більш відповідного джерела" для компенсації постраждалим від війни та відновлення України, ніж конфісковані російські активи.

Проте залишаються величезні юридичні й фінансові перешкоди, ідеться в публікації. Проміжним варіантом може стати використання для допомоги України коштів, отриманих у вигляді податків із доходів від цих активів, пише видання.