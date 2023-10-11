Спецпідрозділи головного управління генштабу збройних сил РФ прибули в Бєлгородську область для організації диверсій.

Армія РФ активізовує роботу ДРГ на кордоні з Бєлгородською областю

Зазначається, що в район Красная Яруга Бєлгородської області прибули групи генерального управління генштабу збройних сил РФ з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумської області.

Бєлгородське підпілля фіксує їх пересування на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців.

Про прибуття та маршрути пересування підпіллю доповіли військовослужбовці збройних сил РФ, - підкреслили в ЦНС.

Ситуація на кордоні з РФ

Раніше повідомлялося, що країна-агресор РФ знову намагається проводити диверсії на кордоні з Україною. Для цього окупанти перекинули роту диверсантів нібито на навчання у прикордонні населені пункти з Сумською та Харківською областями.

Зауважимо, українські прикордонники постійно фіксують спроби диверсійно розвідувальних груп росіян перетнути північний кордон України.

Тому там тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Нагадаємо, вночі 1 серпня на Чернігівщині в межах Семенівської громади прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи ворога перетнути державний кордон України. По диверсантам відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив.

Також росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.