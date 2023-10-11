Спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий.

Армия РФ активизирует работу ДРГ на границе с Белгородской областью

Отмечается, что в район Красной Яруги Белгородской области прибыли группы генерального управления генштаба вооруженных сил РФ с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумской области.

Белгородское подполье фиксирует их передвижение на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев.

О прибытии и маршрутах передвижения по подполью доложили военнослужащие вооруженных сил РФ, - подчеркнули в ЦНС.

Ситуация на границе с РФ

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ снова пытается проводить диверсии на границе с Украиной. Для этого оккупанты опрокинули роту диверсантов якобы на обучение в приграничные населенные пункты с Сумской и Харьковской областями.

Отметим, украинские пограничники постоянно фиксируют попытки диверсионно-разведывательных групп россиян пересечь северную границу Украины.

Поэтому там продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Напомним, ночью 1 августа на Черниговщине в пределах Семеновской общины пограничники пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил.

Также россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по гражданскому населению.