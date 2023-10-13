Высокопоставленные чиновники США активизировали свои усилия, чтобы заставить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов из замороженных резервов российского Центрального банка для помощи Украине.
США стали активнее призывать ЕС использовать замороженные российские активы для помощи Украине
Кремль имеет примерно $300 млрд, замороженных на разных банковских счетах в западных странах, но эксперты предупреждают, что простое перенаправление этих денег приведет к юридическим проблемам и большим финансовым рискам, говорится в публикации.
Официальные лица США считают, что российские банковские резервы не могут заменить военную и экономическую помощь из Вашингтона, которая нужна Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны. По мнению чиновников, потребуются месяцы, а то и больше года, чтобы деньги дошли до Киева. Большинство российских резервов на сегодняшний день хранятся в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные сомнения относительно влияния ареста средств на их экономику. Если бы Вашингтон действовал сам, он смог бы использовать лишь около $5 млрд, которые есть в США, но внутри администрации Байдена растут аргументы в пользу поощрения Запада к перенаправлению активов, пишет издание.
Профессор Гарварда, неофициально консультировавший президента США Джо Байдена в течение десятилетий, Ларри Саммерс заявил, что нет весомых аргументов против использования российских средств и необходимость этого сейчас насущнее, чем когда-либо. По его словам, использовать российские резервы, а не деньги налогоплательщиков – это правильно с экономической и моральной точки зрения.
Заместитель премьер-министра и министерка финансов Канады Христя Фриланд заявила, что она "не может придумать более подходящий источник" для компенсации пострадавшим от войны и восстановления Украины, чем конфискованные российские активы.
Однако остаются огромные юридические и финансовые препятствия, говорится в публикации. Промежуточным вариантом может стать использование для помощи Украиной средств, полученных в виде налогов с доходов от этих активов, пишет издание.
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