США стали активнее призывать ЕС использовать замороженные российские активы для помощи Украине

Кремль имеет примерно $300 млрд, замороженных на разных банковских счетах в западных странах, но эксперты предупреждают, что простое перенаправление этих денег приведет к юридическим проблемам и большим финансовым рискам, говорится в публикации.

Официальные лица США считают, что российские банковские резервы не могут заменить военную и экономическую помощь из Вашингтона, которая нужна Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны. По мнению чиновников, потребуются месяцы, а то и больше года, чтобы деньги дошли до Киева. Большинство российских резервов на сегодняшний день хранятся в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные сомнения относительно влияния ареста средств на их экономику. Если бы Вашингтон действовал сам, он смог бы использовать лишь около $5 млрд, которые есть в США, но внутри администрации Байдена растут аргументы в пользу поощрения Запада к перенаправлению активов, пишет издание.

Это, безусловно, часть обсуждения. США стали гораздо более открытыми к не только замораживанию, но и использованию российских резервов, – сообщил источник, информированный о внутренних переговорах высокопоставленных финансовых должностных лиц США и Европы. Поделиться

Профессор Гарварда, неофициально консультировавший президента США Джо Байдена в течение десятилетий, Ларри Саммерс заявил, что нет весомых аргументов против использования российских средств и необходимость этого сейчас насущнее, чем когда-либо. По его словам, использовать российские резервы, а не деньги налогоплательщиков – это правильно с экономической и моральной точки зрения.

Заместитель премьер-министра и министерка финансов Канады Христя Фриланд заявила, что она "не может придумать более подходящий источник" для компенсации пострадавшим от войны и восстановления Украины, чем конфискованные российские активы.

Однако остаются огромные юридические и финансовые препятствия, говорится в публикации. Промежуточным вариантом может стать использование для помощи Украиной средств, полученных в виде налогов с доходов от этих активов, пишет издание.