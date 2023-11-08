Слухи о тайных переговорах касательно Украины — появилась реакция США

Государственный департамент США отрицает информацию о том, что американская и европейская стороны обсуждают с Украиной возможные "мирные переговоры" с Москвой.
Вашингтон опроверг очередной фейк на фоне российско-украинской войны
Представитель Государственного департамента США Ведант Патель в очередной раз обратил внимание на то, что решение о любых переговорах с официальной Москвой должна принимать исключительно украинская власть.
Патель также официально подтвердил, что команда российского диктатора Владимира Путина не проявляет никакого интереса к завершению этой войны путем переговоров.
Откуда взялись слухи о тайных переговорах для завершения войны
Как уже упоминалось ранее, недавно телеканал NBC News распространил информацию о том, что должностные лица из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с РФ.
Кроме того, отмечалось, что в ходе этих обсуждений говорилось, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.
Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию ложной.
Эту информацию также опроверг украинский лидер Владимир Зеленский.
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