Слухи о тайных переговорах касательно Украины — появилась реакция США

Государственный департамент США отрицает информацию о том, что американская и европейская стороны обсуждают с Украиной возможные "мирные переговоры" с Москвой.

Вашингтон опроверг очередной фейк на фоне российско-украинской войны

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель в очередной раз обратил внимание на то, что решение о любых переговорах с официальной Москвой должна принимать исключительно украинская власть.

Как мы раньше неоднократно и говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами "формулы мира", относительно которой уже состоялся ряд встреч, – подчеркнул представитель Госдепа. Поделиться

Патель также официально подтвердил, что команда российского диктатора Владимира Путина не проявляет никакого интереса к завершению этой войны путем переговоров.

И мы привержены обязательству поддерживать наших украинских партнеров, – напомнил американский дипломат. Поделиться

Откуда взялись слухи о тайных переговорах для завершения войны

Как уже упоминалось ранее, недавно телеканал NBC News распространил информацию о том, что должностные лица из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с РФ.

Кроме того, отмечалось, что в ходе этих обсуждений говорилось, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию ложной.

Эту информацию также опроверг украинский лидер Владимир Зеленский.