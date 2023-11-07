В России начались тайные переговоры между сыном Пригожина и командой Шойгу

Оппозиционный российский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ узнал от своего инсайдера о том, что наследник Евгения Пригожина, его сын Павел, проводит секретные переговоры по поводу будущего ЧВК "Вагнер" с Минобороны РФ.
О чем пытаются договориться сын Пригожина и люди Шойгу
Согласно данным анонимного источника ВЧК-ОГПУ, команду Шойгу в этих переговорах представляет заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Кроме того, сообщается, что непосредственного контакта между сторонами нет.
Диалог проходит через одного из «участников встречи с Пригожиным-старшим в штабе Южного военного округа ВС РФ» в дни мятежа. Как известно, тогда переговоры проводили Юнус-Бек Евкуров и Владимир Алексеев.
Минобороны РФ пытается убедить наследника Пригожина в том, что это позволит ему существенно усилить свой авторитет среди вагнеровцев и наконец разобраться с насущными финансовыми трудностями.
По словам инсайдера, Тимур Иванов лично подтверждал предложение.
Наследник Пригожина возглавил вагнеровцев в Росгвардии
Еще 31 октября стало известно, что сын погибшего главы Группы "Вагнер" Евгения Пригожина, Павел, начал руководить бывшими наемниками в составе Росгвардии.
Более того, сообщается, что набор в ряды бывшей ЧВК возобновился на территории нескольких областей РФ.
Группа Вагнера также не скрывает тот факт, что возвращается на войну в Украину
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