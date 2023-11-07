В России начались тайные переговоры между сыном Пригожина и командой Шойгу

Оппозиционный российский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ узнал от своего инсайдера о том, что наследник Евгения Пригожина, его сын Павел, проводит секретные переговоры по поводу будущего ЧВК "Вагнер" с Минобороны РФ.

О чем пытаются договориться сын Пригожина и люди Шойгу

Согласно данным анонимного источника ВЧК-ОГПУ, команду Шойгу в этих переговорах представляет заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Кроме того, сообщается, что непосредственного контакта между сторонами нет.

Диалог проходит через одного из «участников встречи с Пригожиным-старшим в штабе Южного военного округа ВС РФ» в дни мятежа. Как известно, тогда переговоры проводили Юнус-Бек Евкуров и Владимир Алексеев.

Смысл переговоров такой. Иванов требует от Пригожина-младшего передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, которые сейчас контролируются ЧВК Вагнер. Довод: «все равно без отца не удержишь» . Взамен предлагается возобновление выдачи всем бойцам ЧВК «Вагнер» удостоверений ветеранов боевых действий (сейчас этот процесс «заморожен»), а также выплаты, которые позволят решить нынешние финансовые проблемы ЧВК. Поделиться

Минобороны РФ пытается убедить наследника Пригожина в том, что это позволит ему существенно усилить свой авторитет среди вагнеровцев и наконец разобраться с насущными финансовыми трудностями.

По словам инсайдера, Тимур Иванов лично подтверждал предложение.

Однако, судя по всему, и Иванов не финальный выгодоприобретатель от «сделки». Как минимум, это министр обороны Сергей Шойгу, – отмечает команда ВЧК-ОГПУ. Поделиться

Наследник Пригожина возглавил вагнеровцев в Росгвардии

Еще 31 октября стало известно, что сын погибшего главы Группы "Вагнер" Евгения Пригожина, Павел, начал руководить бывшими наемниками в составе Росгвардии.

Более того, сообщается, что набор в ряды бывшей ЧВК возобновился на территории нескольких областей РФ.

У нас все осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в частности, уже входил в состав ЧВК, - заявил роспропагандистам один из вербовщиков. Поделиться

Группа Вагнера также не скрывает тот факт, что возвращается на войну в Украину