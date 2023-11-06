Журналисты обнародовали кадры охоты бойцов ГУР на наемников ЧВК Вагнер в Судане

Журналисты издания Kyiv Post обнародовали видео, на которых спецназовцы Главного управления разведки Минобороны охотятся на российских наемников ЧВК "Вагнер" в Судане.

Что известно об участии ГУР в спецоперациях против ЧВК Вагнер в Судане

По информации издания со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах и оборонных ведомствах, спецназовцы ГУР продолжают участие в операции по зачистке от наемников ППК "Вагнер", местных террористов и сотрудников спецслужб территории Судана.

На кадрах, видна работа, вероятно, спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, - отмечает один из собеседников журналистов, не приводя подробностей. Поделиться

Отмечается, что видео было снято в течение последних двух недель в одном из городов на территории Судана.

Похоже, первое черно-белое видео снято ночью беспилотником в инфракрасном спектре. Небольшое подразделение бойцов окружает здание, а цели в нем выделены на видео. В другой серии атакующий использует ручной гранатомет, чтобы выстрелить в окно здания.

Далее можно увидеть несколько взрывов, ярко освещающих ночные улицы. Некоторые из мужчин, засевших в здании, начинают стрелять в ответ, другие же пытаются скрыться.

Что известно о втором видео

Второе видео снято днем, схожее с дрона, зависающего на высоте 200-400 метров над землей. Украинских спецназовцев на нем не видно, но несколько мужчин, которые выглядят как мишени, бегут по улицам густонаселенного города или поселка.

Видны несколько взрывов и огромные вспышки огня, которые поднимаются на низким жилым домом.

На других кадрах дым и обломки взрыва поднимаются на высоту шестого этажа. Откуда идут выстрелы, приводящие к взрывам, неизвестно. Некоторые выстрелы попадают в крыши построек.