Журналисты обнародовали кадры охоты бойцов ГУР на наемников ЧВК Вагнер в Судане

Журналисты издания Kyiv Post обнародовали видео, на которых спецназовцы Главного управления разведки Минобороны охотятся на российских наемников ЧВК "Вагнер" в Судане.
Что известно об участии ГУР в спецоперациях против ЧВК Вагнер в Судане
По информации издания со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах и оборонных ведомствах, спецназовцы ГУР продолжают участие в операции по зачистке от наемников ППК "Вагнер", местных террористов и сотрудников спецслужб территории Судана.
Отмечается, что видео было снято в течение последних двух недель в одном из городов на территории Судана.
Похоже, первое черно-белое видео снято ночью беспилотником в инфракрасном спектре. Небольшое подразделение бойцов окружает здание, а цели в нем выделены на видео. В другой серии атакующий использует ручной гранатомет, чтобы выстрелить в окно здания.
Далее можно увидеть несколько взрывов, ярко освещающих ночные улицы. Некоторые из мужчин, засевших в здании, начинают стрелять в ответ, другие же пытаются скрыться.
Что известно о втором видео
Второе видео снято днем, схожее с дрона, зависающего на высоте 200-400 метров над землей. Украинских спецназовцев на нем не видно, но несколько мужчин, которые выглядят как мишени, бегут по улицам густонаселенного города или поселка.
Видны несколько взрывов и огромные вспышки огня, которые поднимаются на низким жилым домом.
На других кадрах дым и обломки взрыва поднимаются на высоту шестого этажа. Откуда идут выстрелы, приводящие к взрывам, неизвестно. Некоторые выстрелы попадают в крыши построек.
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