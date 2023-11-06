Журналісти оприлюднили кадри полювання бійців ГУР на найманців ПВК Вагнер у Судані

Журналісти видання Kyiv Post оприлюднили відео, на яких спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони полюють на російських найманців ПВК “Вагнер” у Судані.

Що відомо про участь ГУР у спецопераціях проти ПВК Вагнер у Судані

За інформацією видання із посиланням на власні джерела в українських спецслужбах та оборонних відомствах, наразі спецпризначенці ГУР продовжують участь в операції із зачистки від найманців ПВК “Вагнер”, місцевих терористів та співробітників спецслужб території Судану.

На кадрах, видно роботу,ймовірно, спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, - зазначає один зі співрозмовників журналістів, не наводячи подробиць. Поширити

Зазначається, що відео були зняти протягом останніх двох тижнів в одному з міст на території Судану.

Схоже, перше чорно-біле відео було зняте вночі безпілотником у інфрачервоному спектрі. Невеликий підрозділ бійців оточує будівлю, а цілі в ній виділені на відео. На іншій серії атакуючий використовує ручний гранатомет, щоб вистрілити у вікно будівлі.

Далі можна побачити кілька вибухів, які яскраво освітлюють нічні вулиці. Деякі з чоловіків, що засіли в будівлі, починають стріляти у відповідь, інші ж намагаються втекти.

Що відомо про друге відео

Друге відео зняте вдень, схоже із дрона, що зависає на висоті 200-400 метрів над землею. Українських спецназівців на ньому не видно, але кілька чоловіків, які виглядають як мішені, біжать вулицями густонаселеного міста чи селища.

Видно кілька вибухів та величезні спалохи вогню, які піднімаються на низьким житловим будинком.

На інших кадрах дим та уламки від вибуху здіймаються на висоту шостого поверху. Звідки йдуть постріли, які призводять до вибухів, невідомо. Деякі постріли влучають у дахи будівель.