Ймовірно, ГУР. Загадкові снайпери ліквідовують вагнерівців у Судані — відео

У мережі з'явилося відео, на яких видно, як невідомі снайпери ліквідовують найманців ПВК “Вагнер” у Судані.

У Судані активно ліквідовують терористів з Групи “Вагнер”

Як повідомляє український журналіст та блогер Денис Казанський, з Судану продовжує надходити інформація про загадкових снайперів, які активно відстрілюють найманців ПВК “Вагнер”.

Ходять чутки, що снайпери мають безпосереднє відношення до ГУР МО, і ЗМІ вже публікують відео їх роботи, - пише Казанський. Поширити

Варто зазначити, що поки Головне управління не підтверджувало та не спростовувало інформацію про можливу причетність своїх снайперів до знищення членів Групи “Вагнер” на території Судана.

Що ПВК “Вагнер” робить у Судані

Ще у квітні 2023 року одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN повідомляла про те, що саме пригожинські вагнерівці відіграють ключову роль у конфлікті та актах насильства в Судані.

Вони постачають воєнізованим групам «Сил швидкого реагування» (СШР) ракети для боротьби з армією країни.

Згідно з даними американських журналістів, ракети класу "земля – повітря" суттєво підтримали СШР та їхнього ватажка Мохамеда Хамдана Дагало, який бореться за владу зі своїм колишнім союзником військовим правителем Судану генералом Абделем Фаттахом аль Бурханом.

Це підтверджують супутникові знімки прикордонної Лівії, де значні території контролює підтримуваний «вагнером» генерал Халіфа Хафтар. Вони демонструють незвичний сплеск активності на базах "вагнерівців", - йдеться в матеріалі ЗМІ. Поширити

Що також важливо розуміти, нещодавнє розслідування CNN підтверджують факт посилення зв'язків між командою російського диктатора Володимира Путіна та військового керівництва Судану, яке надало країні-агресорці доступ до видобутку золота у обмін на військову та політичну підтримку.

Повномасштабна російсько-українська війна та хвиля санкцій прискорили розграбування Кремлем Судану та нарощування активності «вагнерівців» у цій країні.