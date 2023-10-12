Возможно, ГУР. Загадочные снайперы ликвидируют вагнеровцев в Судане — видео

В сети появилось видео, на котором видно, как неизвестные снайперы ликвидируют наемников ЧВК "Вагнер" в Судане.

В Судане активно ликвидируют террористов из Группы "Вагнер"

Как сообщает украинский журналист и блогер Денис Казанский, из Судана продолжает поступать информация о загадочных снайперах, активно отстреливающих наемников ЧВК "Вагнер".

Ходят слухи, что снайперы имеют непосредственное отношение к ГУР МО, и СМИ уже публикуют видео их работы, - пишет Казанский. Поделиться

Стоит отметить, что пока Главное управление разведки Украины не подтверждало и не опровергало информацию о возможной причастности своих снайперов к уничтожению членов Группы “Вагнера” на территории Судана.

Что ЧВК "Вагнер" делает в Судане

Еще в апреле 2023 года одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN сообщала о том, что именно пригожинские вагнеровцы играют ключевую роль в конфликте и актах насилия в Судане.

Они снабжают военизированные группы «Сил быстрого реагирования» (СБР) ракетами для борьбы с армией страны.

Согласно данным американских журналистов, ракеты класса "земля – воздух" существенно поддержали СБР и их предводителя Мохаммеда Хамдана Дагало, борющегося за власть со своим бывшим союзником, военным правителем Судана и генералом Абделем Фаттахом аль Бурханом.

Это подтверждают спутниковые снимки пограничной Ливии, где значительные территории контролирует поддерживаемый "Вагнером" генерал Халифа Хафтар. Они демонстрируют необычный всплеск активности на базах "вагнеровцев", - сказано в материале СМИ. Поделиться

Что также важно понимать, недавнее расследование CNN подтверждает факт усиления связей между командой российского диктатора Владимира Путина и военного руководства Судана, которое предоставило стране-агрессорке доступ к добыче золота в обмен на военную и политическую поддержку.

Полномасштабная российско-украинская война и волна санкций ускорили разграбление Кремлем Судана и наращивание активности «вагнеровцев» в этой стране.