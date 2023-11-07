У Росії розпочалися таємні переговори між сином Пригожина та командою Шойгу

Опозиційний російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ дізнався від свого інсайдера про те, що спадкоємець Євгена Пригожина, його син Павло, проводить секретні перемовини щодо майбутнього ПВК “Вагнер” з Міноборони РФ.

Про що намагаються домовитися син Пригожина та люди Шойгу

Згідно з даними анонімного джерела ВЧК-ОГПУ, команду Шойгу у цих переговорах представляє заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов.

Окрім того, повідомляється, що безпосереднього контакту між сторонами немає.

Діалог відбувається через одного з «учасників зустрічі з Пригожиним-старшим у штабі Південного військового округу ЗС РФ» у дні заколоту. Як відомо, тоді перемовини там проводили Юнус-Бек Євкуров та Володимир Алексєєв.

Сенс переговорів такий. Іванов вимагає від Пригожина-молодшого передати контроль над нафтогазовими родовищами у Сирії та алмазними родовищами в ЦАР, які зараз контролюються ПВК “Вагнер”. Аргумент: «все одно без батька не втримаєш». Натомість пропонується поновлення видачі всім бійцям “Вагнера” посвідчень ветеранів бойових дій (зараз цей процес “заморожений”), а також виплати, які дозволять розв'язати фінансові проблеми ПВК. Поширити

Міноборони РФ намагається переконати спадкоємця Пригожина в тому, що це дасть йому можливість суттєво посилити свій авторитет серед вагнерівців та нарешті розібратися з нагальними фінансовими труднощами.

За словами інсайдера, Тимур Іванов особисто підтверджував пропозицію.

Однак, зважаючи на все, і Іванов не фінальний вигодонабувач від «угоди». Як мінімум, це міністр оборони Сергій Шойгу, - зазначає команда ВЧК-ОГПУ. Поширити

Спадкоємець Пригожина очолив вагнерівців у Росгвардії

Ще 31 жовтня стало відомо, що син загиблого очільника Групи “Вагнер” Євгена Пригожина, Павло, почав керувати колишніми найманцями у складі Росгвардії.

Ба більше, повідомляється, що набір до лав колишньої ПВК поновився на території декількох областей РФ.

У нас усе залишилося як і раніше - атрибутика, символіка. Набираємо тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу ПВК, - заявив роспропагандистам один з вербувальників. Поширити

Група “Вагнера” також не приховує той факт, що повернеться на війну в Україну