У Росії розпочалися таємні переговори між сином Пригожина та командою Шойгу

Опозиційний російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ дізнався від свого інсайдера про те, що спадкоємець Євгена Пригожина, його син Павло, проводить секретні перемовини щодо майбутнього ПВК “Вагнер” з Міноборони РФ.
Про що намагаються домовитися син Пригожина та люди Шойгу
Згідно з даними анонімного джерела ВЧК-ОГПУ, команду Шойгу у цих переговорах представляє заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов.
Окрім того, повідомляється, що безпосереднього контакту між сторонами немає.
Діалог відбувається через одного з «учасників зустрічі з Пригожиним-старшим у штабі Південного військового округу ЗС РФ» у дні заколоту. Як відомо, тоді перемовини там проводили Юнус-Бек Євкуров та Володимир Алексєєв.
Міноборони РФ намагається переконати спадкоємця Пригожина в тому, що це дасть йому можливість суттєво посилити свій авторитет серед вагнерівців та нарешті розібратися з нагальними фінансовими труднощами.
За словами інсайдера, Тимур Іванов особисто підтверджував пропозицію.
Спадкоємець Пригожина очолив вагнерівців у Росгвардії
Ще 31 жовтня стало відомо, що син загиблого очільника Групи “Вагнер” Євгена Пригожина, Павло, почав керувати колишніми найманцями у складі Росгвардії.
Ба більше, повідомляється, що набір до лав колишньої ПВК поновився на території декількох областей РФ.
Група “Вагнера” також не приховує той факт, що повернеться на війну в Україну
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