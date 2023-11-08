Чутки про таємні переговори стосовно України — з'явилася реакція США
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Чутки про таємні переговори стосовно України — з'явилася реакція США

Держдеп США
Держдеп США

Державник департамент США заперечує інформацію про те, що американська та європейська сторони обговорюють з Україною можливі “мирні перемовини” з Москвою.

Вашингтон спростував черговий фейк на тлі російсько-української війни

Представник Державного департаменту США Ведант Патель вкотре звернув увагу на те, що рішення про будь-які перемовини з офіційною Москвою повинна ухвалювати винятково українська владає

Як ми раніше неодноразово й казали, нічого не повинно відбуватись про Україну без України. Нам не відомо про будь-які розмови з Україною про переговори за межами "формули миру", щодо якої вже відбулась низка зустрічей, – наголосив представник Держдепу.

Патель також офіційно підтвердив, що команда російського диктатора Володимира Путіна не проявляє жодної зацікавленості в завершенні цієї війни шляхом переговорів.

І ми віддані зобов’язанню підтримувати наших українських партнерів, – нагадав американський дипломат.

Звідки взялися чутки про таємні переговори щодо завершення війни

Як уже згадувалося раніше, нещодавно телеканал NBC News поширив інформацію про те, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

Окрім того, наголошувалося, що під час цих обговорень йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

Дипломатичні джерела у ЄС раніше назвали цю інформацію неправдивою.

Цю інформацію також заперечив український лідер Володимир Зеленський.

На сьогодні ніхто з лідерів Євросоюзу та Сполучених Штатів не тисне на мене (для проведення переговорів з Росією)… Щоб ми зараз сіли говорити з Росією, розмовляли і щось їй віддавали – такого не буде, - заявив глава держави.

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