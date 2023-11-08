Чутки про таємні переговори стосовно України — з'явилася реакція США

Державник департамент США заперечує інформацію про те, що американська та європейська сторони обговорюють з Україною можливі “мирні перемовини” з Москвою.
Вашингтон спростував черговий фейк на тлі російсько-української війни
Представник Державного департаменту США Ведант Патель вкотре звернув увагу на те, що рішення про будь-які перемовини з офіційною Москвою повинна ухвалювати винятково українська владає
Патель також офіційно підтвердив, що команда російського диктатора Володимира Путіна не проявляє жодної зацікавленості в завершенні цієї війни шляхом переговорів.
Звідки взялися чутки про таємні переговори щодо завершення війни
Як уже згадувалося раніше, нещодавно телеканал NBC News поширив інформацію про те, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.
Окрім того, наголошувалося, що під час цих обговорень йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.
Дипломатичні джерела у ЄС раніше назвали цю інформацію неправдивою.
Цю інформацію також заперечив український лідер Володимир Зеленський.
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