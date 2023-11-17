Нехватка снарядов для ВСУ. Президент Латвии предложил ЕС вариант решения проблемы

Как считает лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс, Евросоюз должен закупить снаряды для Украины за своими пределами, ведь известно, что сам блок не успевает передать ВСУ артиллерийские боеприпасы согласно графику до марта.

Президент Латвии призывает не допускать снарядный голод в ВСУ

Мы уже давно выступаем за то, что если не хватает боеприпасов или не хватает оборудования в ЕС, то давайте купим их где-нибудь и передадим Украине, – выступил со своим предложением по этому поводу Эдгарс Ринкевичс. Поделиться

Он обратил внимание официального Брюсселя и международного сообщества на то, что Украина не останавливает свое контрнаступление, а это значит, что ей нужна масштабная и неотложная военная помощь.

Что важно понимать, вопрос о том, все ли боеприпасы, которые Евросоюз намерен передать Киеву, должны производить компании в ЕС и в Норвегии, спровоцировало очень много дискуссий.

Официальный Париж, имеющий самый большой оборонный сектор в ЕС, настаивал на жестких ограничениях привлекать к инициативе боеприпасы не из ЕС.

Швеция и страны Балтии поддерживали диаметрально противоположную позицию.

Почему ЕС не имеет права на ошибку в сложившейся ситуации

По убеждению президента Латвии, ключевым вызовом для Евросоюза является не столько расходы на оборону, как то, где Брюссель сможет найти оборудование для пополнения своих запасов, для перевооружения своих вооруженных сил.

Он призвал членов блока наконец-то смириться с тем фактом, что российско-украинская война будет продолжаться дольше, чем прогнозировалось ранее.

Кроме того, Эдгарс Ринкевичс озвучил предупреждение, что проблемы в Евросоюзе могут оказать негативное влияние на Штаты, где помощь для Украины также сталкивается с политическими трудностями.