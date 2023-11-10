Долго ли будет продолжаться война в Украине — прогноз Шольца
Категория
Украина
Дата публикации

Долго ли будет продолжаться война в Украине — прогноз Шольца

Олаф Шольц
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По убеждению немецкого канцлера Олафа Шольца, война в Украине может длиться очень долго.

Шольц не верит в быстрое завершение российско-украинской войны

Как отмечает лидер Германии, пока он не видит никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин хочет остановить захватническую войну против Украины и вывести свою армию.

Мы должны быть готовы к тому, что война может продолжаться очень долго, – подчеркнул Олаф Шольц.

Однако канцлер ФРГ также обратил внимание на то, что война продолжается гораздо дольше, чем мечтали об этом российские власти, поэтому, по словам Шольца, он не пессимист.

Шольц добавил, что крайне важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак.

Что о продолжительности войны говорят в НАТО

Лидер Альянса Йенс Столтенберг недавно откровенно признался, что рассчитывает на новые победы бойцов ВСУ на поле боя, однако также убежден в том, что прогресс будет трудным.

Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя, – отметил генсек НАТО.

По убеждению Йенса Столтенберга, только благодаря военной поддержке международного сообщества у Украины есть шанс остаться суверенным и демократическим государством, а глава Кремля Владимир Путин увидит поражение своих войск на фронте.

Он также призвал мир не забывать о тех успехах, которые смогли достичь украинские воины во время контрнаступления.

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