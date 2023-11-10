Чи довго триватиме війна в Україні — прогноз Шольца

На переконання німецького канцлера Олафа Шольца, війна в Україні може тривати дуже довго.

Шольц не вірить у швидке завершення російсько-української війни

Як зазначає лідер Німеччини, станом на сьогодні він не бачить жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін хоче зупинити свою загарбницьку війну проти України та вивести свою армію.

Ми повинні бути готові до того, що війна може тривати дуже довго, – наголосив Олаф Шольц. Поширити

Проте канцлер ФРН також звернув увагу на те, що війна триває набагато довше, ніж мріяла про це російська влада тому, за словами Шольца, він не є песимістом.

Шольц додав, що наразі вкрай важливо розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.

Що про тривалість війни говорять у НАТО

Лідер Альянсу Єнс Столтенберг нещодавно відверто зізнався, що розраховує на нові перемоги бійців ЗСУ на полі бою, однак також переконаний в тому, що прогрес буде важким.

Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою, – зазначив генсек НАТО. Поширити

На переконання Єнса Столтенберга, лише завдяки військовій підтримці міжнародної спільноти Україна має шанс залишитися суверенною і демократичною державою, а очільник Кремля Володимир Путін зазнає нищівної поразки на фронті.

Він також закликав світ не забувати про ті успіхи, яких змогли досягти українські воїни під час контрнаступу.