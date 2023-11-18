Зеленский пообещал новые меры по усилению ПВО

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения вскоре об усилении противовоздушной обороны Украины накануне зимы.
Что известно об усилиях Украины по усилению ПВО
Он отметил, что только за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в украинском воздушном пространстве почти 30 ударных БпЛА типа "Shahed" преступной армии РФ.
Зеленский по отношению к тем, кто способствует агрессии РФ в Украине
Президент подчеркнул, что украинские власти разорвут все связи с Украиной для лиц, которые разными способами поддерживают агрессию РФ.
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