Зеленский пообещал новые меры по усилению ПВО

Что известно об усилиях Украины по усилению ПВО

Я хочу отметить страны, которые на этой неделе объявили о новой помощи нашему государству. Германия, Финляндия, Литва – спасибо за новые оборонные пакеты. Эстония – в течение следующих лет будет увеличивать инвестиции в производство боеприпасов. И это важно. Норвегия и Британия – решение о новых гуманитарных пакетах для Украины и украинцев. Спасибо. И уже готовим новые шаги – шаги безопасности – на следующие недели. В частности, это касается усиления ПВО, – подчеркнул президент. Поделиться

Он отметил, что только за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в украинском воздушном пространстве почти 30 ударных БпЛА типа "Shahed" преступной армии РФ.

Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары более мощными. Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский по отношению к тем, кто способствует агрессии РФ в Украине

Президент подчеркнул, что украинские власти разорвут все связи с Украиной для лиц, которые разными способами поддерживают агрессию РФ.