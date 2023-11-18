Зеленский пообещал новые меры по усилению ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский пообещал новые меры по усилению ПВО

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения вскоре об усилении противовоздушной обороны Украины накануне зимы.

Что известно об усилиях Украины по усилению ПВО

Я хочу отметить страны, которые на этой неделе объявили о новой помощи нашему государству. Германия, Финляндия, Литва – спасибо за новые оборонные пакеты. Эстония – в течение следующих лет будет увеличивать инвестиции в производство боеприпасов. И это важно. Норвегия и Британия – решение о новых гуманитарных пакетах для Украины и украинцев. Спасибо. И уже готовим новые шаги – шаги безопасности – на следующие недели. В частности, это касается усиления ПВО, – подчеркнул президент.

Он отметил, что только за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в украинском воздушном пространстве почти 30 ударных БпЛА типа "Shahed" преступной армии РФ.

Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары более мощными. Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский по отношению к тем, кто способствует агрессии РФ в Украине

Президент подчеркнул, что украинские власти разорвут все связи с Украиной для лиц, которые разными способами поддерживают агрессию РФ.

Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям. Около 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц. В частности, те, кто причастен к угону и депортации украинских детей с оккупированной территории. А также лица, которые разными способами помогают российскому террору против Украины. Усиливаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что натворил, и никакую связь этих людей с Украиной мы не оставим, - подчеркнул Зеленский.

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