Зеленський пообіцяв нові заходи щодо посилення ППО

Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб. Зокрема, ті, хто причетний до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території. А також особи, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України. Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного звʼязку цих людей з Україною ми не залишимо, - наголосив Зеленський.