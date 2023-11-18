Зеленський пообіцяв нові заходи щодо посилення ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський пообіцяв нові заходи щодо посилення ППО

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові рішення невдовзі щодо посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. 

Що відомо про зусилля України щодо посилення ППО

Я хочу відзначити країни, які цього тижня оголосили про нову допомогу нашій державі. Німеччина, Фінляндія, Литва – дякую за нові оборонні пакети. Естонія – протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія – є рішення про нові гуманітарні пакети для України й українців. Дякую. І вже готуємо нові кроки – безпекові кроки – наступних тижнів. Зокрема, це стосується посилення ППО, - підкреслив президент.

Він зазначив, що тільки протягом минулої ночі сили ППО знищили в українському повітряному просторі майже 30 ударних БпЛА типу “Shahed” злочинної армії РФ.

Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну, - наголосив Зеленський.

Зеленський щодо тих, хто сприяє агресії РФ в Україні

Президент підкреслив, що українська влада розірве усі зв’язки з Україною для осіб, які у різний спосіб підтримують агресію РФ.

Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб. Зокрема, ті, хто причетний до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території. А також особи, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України. Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного звʼязку цих людей з Україною ми не залишимо, - наголосив Зеленський.

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