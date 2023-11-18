Зеленський пообіцяв нові заходи щодо посилення ППО

Президент Володимир Зеленський анонсував нові рішення невдовзі щодо посилення протиповітряної оборони України напередодні зими.
Що відомо про зусилля України щодо посилення ППО
Він зазначив, що тільки протягом минулої ночі сили ППО знищили в українському повітряному просторі майже 30 ударних БпЛА типу “Shahed” злочинної армії РФ.
Зеленський щодо тих, хто сприяє агресії РФ в Україні
Президент підкреслив, що українська влада розірве усі зв’язки з Україною для осіб, які у різний спосіб підтримують агресію РФ.
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