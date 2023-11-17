Україна готується провести оборонний форум у США — Зеленський
Категорія
Україна
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Україна готується провести оборонний форум у США — Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Україна спільно зі США готується провести оборонний форум у Вашингтоні вже у грудні цього року. 

Що відомо про спільний зі США оборонний форум України у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час візиту до Вашингтона у вересні місяці цього року домовився із американським лідером Джо Байденом щодо низки конкретних речей, які посилять обороноздатність України та США і інших партнерів, оскільки спільне виробництво зброї завжди посилює позиції країн.

Днями за участю Андрія Єрмака та нашої урядової команди обговорили конкретику. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, чиновників та інших державних діячів, усіх, хто організовує забезпечення нашої оборони, - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що форум стане потужною подією, яка стане частиною розвитку форуму оборонних індустрій, що відбувся у вересні.

Наразі форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці, - підкреслив Зеленський.

Він подякував США, президенту Байдену, його команді, Конгресу та обидвом партіям, які підтримують Україну, а також американським оборонним компаніям та партнерам у Європі.

Керівник ОП Андрій Єрмак уточнив, що конференція української та американської оборонних промисловостей пройде 6-7 грудня. На ній планують вивчити можливості спільного виробництва зброї.

Наші потреби - спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, дронів, РЕБ. Співпраця нашого ВПК із західними оборонними компаніями зараз є ключовою, - пояснив керівник ОП.

Що відомо про значне посилення української ППО та скасування довгих тривог

Глава держави підкреслив, що нинішній рівень української ППО дає змогу модернізувати систему реагування на зліт носіїв "Кинджалів" без непотрібних зупинок роботи відомств та підприємств через тривалі повітряні тривоги.

Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв "Кинджалів", які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій, - зазначив Зеленський.

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