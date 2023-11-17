Украина готовится провести оборонный форум в США — Зеленский
Категория
Украина
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Украина готовится провести оборонный форум в США — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Украина вместе с США готовится провести оборонный форум в Вашингтоне уже в декабре этого года.

Что известно о совместном с США оборонном форуме Украины в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский отметил, что во время визита в Вашингтон в сентябре месяце этого года договорился с американским лидером Джо Байденом по ряду конкретных вещей, которые усилят обороноспособность Украины и США и других партнеров, поскольку совместное производство оружия всегда усиливает позиции стран.

На днях с участием Андрея Ермака и правительственной команды обсудили конкретику. В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей, всех организующих обеспечение нашей обороны, - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что форум станет мощным событием, которое станет частью развития форума оборонных индустрий, состоявшегося в сентябре.

Пока форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке, - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил США, президента Байдена, его команду, Конгресс и обе партии, которые поддерживают Украину, а также американские оборонные компании и партнеры в Европе.

Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что конференция украинской и американской оборонных промышленностей пройдет 6-7 декабря. На ней планируется изучить возможности совместного производства оружия.

Наши потребности – совместное производство боеприпасов, систем ПВО, дронов, РЭБ. Сотрудничество нашего ВПК с западными оборонными компаниями сейчас является ключевым, - объяснил руководитель ОП.

Что известно о значительном усилении украинского ПВО и отмене долгих тревог

Глава государства подчеркнул, что нынешний уровень украинской ПВО позволяет модернизировать систему реагирования на взлет носителей "Кинжалов" без ненужных остановок работы ведомств и предприятий из-за длительных воздушных тревог.

Дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов", которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги. Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов людей. Я ожидаю соответствующих предложений, – отметил Зеленский.

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