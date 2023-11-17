"Майдан-3". Зеленский предупреждает о новом плане РФ против Украины

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала масштабную информационную атаку “Майдан-3”, целью которой является дестабилизация Украины. Стоит отметить, что первой об этом предупреждала команда online.ua, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны.

Зеленский раскрыл детали нового плана РФ

По словам украинского лидера, режим Путина больше всего хочет спровоцировать раскол в украинском обществе, создавая «хаос» внутри страны и в конце концов устранить президента.

У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров, — заявил Владимир Зеленский редакции Bloomberg, описывая план дезинформации, известный внутри страны как «Майдан 3». Поделиться

Глава государства также отметил, что прекрасно понимает, чего хочет добиться страна-агрессорка.

Майдан для них – это переворот, поэтому операция ясна, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Кроме того, украинский лидер, отказавшийся от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, повторил, что его правительство не согласится на сценарий с замороженным конфликтом.

Что online.ua удалось узнать об информационной атаке России "Майдан-3"

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку "Майдан-3" на Украину”

В нем сообщалось о том, что эту операцию курирует первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"

Что важно понимать, новую информационную атаку враг проводит в разных уголках мира. Она носит комплексный многовекторный характер.

Цель, которую перед собой ставят российские спецслужбы и пропагандисты, – дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию, политиков и военных. Поделиться

Команда Путина хочет спровоцировать «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

Ключевую роль будет играть пропаганда в мессенджере Телеграмм, который имеет российское происхождение. Москва выделила на это направление уже 230 млн. долларов.

Более того, уже запланирована серия покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.

Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории теневых союзников России.