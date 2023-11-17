"Майдан-3". Зеленский предупреждает о новом плане РФ против Украины

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала масштабную информационную атаку “Майдан-3”, целью которой является дестабилизация Украины. Стоит отметить, что первой об этом предупреждала команда online.ua, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны.
Зеленский раскрыл детали нового плана РФ
По словам украинского лидера, режим Путина больше всего хочет спровоцировать раскол в украинском обществе, создавая «хаос» внутри страны и в конце концов устранить президента.
Глава государства также отметил, что прекрасно понимает, чего хочет добиться страна-агрессорка.
Кроме того, украинский лидер, отказавшийся от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, повторил, что его правительство не согласится на сценарий с замороженным конфликтом.
Что online.ua удалось узнать об информационной атаке России "Майдан-3"
13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку "Майдан-3" на Украину”
В нем сообщалось о том, что эту операцию курирует первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"
Что важно понимать, новую информационную атаку враг проводит в разных уголках мира. Она носит комплексный многовекторный характер.
Команда Путина хочет спровоцировать «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.
Ключевую роль будет играть пропаганда в мессенджере Телеграмм, который имеет российское происхождение. Москва выделила на это направление уже 230 млн. долларов.
Более того, уже запланирована серия покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.
Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории теневых союзников России.
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